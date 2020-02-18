Военный эксперт назвал китайский коронавирус «биологической диверсией»

Бывший член комиссии по биологическому оружию ООН, военный эксперт Игорь Никулин, выступая в пресс-центре НСН, связал появление нового типа коронавируса в к Китае с происками «мирового правительства».

«По моему мнению, всё-таки это очень напоминает биологическую диверсию. Кто её осуществил, мы не знаем, потому что никто паспорт не оставил на месте преступления. Но заказчики просматриваются. Скорее всего, это так называемое мировое правительство, или хозяева мировых денег. Это 200 семейств, которые владеют совокупным капиталом в 40 триллионов долларов. Им принадлежат почти все мировые СМИ, они способны скандалы запускать по всему миру, поднимать информационную войну. На их деньги снимаются различные эсхатологические фильмы, типа «Обитель зла», «Пандемия» и тому подобные. Они строят такие людоедские, на мой взгляд, планы по депопуляции планеты Земля. Они уже открыто говорят, что человечество нужно сократить минимум в 10 раз.

Учитывая всё это, а также время и место, у меня всё-таки основная версия, что это – диверсия биологическая, но сделано это не официальными структурами, а так называемой «большой фармой». На создание вакцины нужно минимум год, и если она появится в ближайшие месяц-два, это будет говорить о том, что она уже давно создана», - предположил Никулин.

Для России эта ситуация пока не опасна, потому что задача - столкнуть Китай и США, уверен военный эксперт.

Начальник Центра инфекционных болезней ЦКБ управления делами президента РФ Георгий Сапронов не согласился с такими предположениями эксперта, заявив о естественном происхождении COVID-2019.

«Это классическая природно-очаговая инфекция, которая имеет свой очаг в природе в виде летучих мышей и других диких животных. В данном случае вектором распространения являются дикие животные, которые используются в традиционной китайской кухне. Такие инфекции были, есть и будут, в том числе в других странах», - отметил он, выступая в пресс-центре НСН.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Китае превысило 72 тысячи человек, от последствий болезни умерли 1868 человек. При этом глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адхан Гебрейсус недавно предположил, что специалистам видна лишь «верхушка айсберга». Опасения связаны, например, с тем, что коронавирусом заболели некоторые иностранцы, даже не ездившие в Китай.

