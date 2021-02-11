«Спекуляции ВОЗ». Вирусолог рассказал, как COVID-19 передался человеку

Во Всемирной организации здравоохранения не исключили, что коронавирусная инфекция начала распространяться в Китае раньше декабря 2019 года. Эксперты заявили, что порядка 90 человек были госпитализированы в центральной части страны еще в октябре 2019 года с симптомами, похожими на симптомы COVID-19.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН заявил, что неподтвержденным гипотезам доверять не стоит.

Он напомнил, что нет никаких научных исследований, доказывающих версию о более раннем источнике заражения.

«Это не является доказательством того, что это был ковид. Профессиональным сообществом официально признано, что заболевание началось в декабре 2019 года. Любые спекуляции на эту тему могут, конечно, иметь место, но нет ни одного подтверждающего исследования с применением серологических молекулярно-биологических методов, которые подтверждают данную версию», - отметил он.