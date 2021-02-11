«Спекуляции ВОЗ». Вирусолог рассказал, как COVID-19 передался человеку

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций в эфире НСН заявил, что на рынке в Ухане произошел фатальный генетический обмен.

Во Всемирной организации здравоохранения не исключили, что коронавирусная инфекция начала распространяться в Китае раньше декабря 2019 года. Эксперты заявили, что порядка 90 человек были госпитализированы в центральной части страны еще в октябре 2019 года с симптомами, похожими на симптомы COVID-19.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН заявил, что неподтвержденным гипотезам доверять не стоит.

Он напомнил, что нет никаких научных исследований, доказывающих версию о более раннем источнике заражения.

«Это не является доказательством того, что это был ковид. Профессиональным сообществом официально признано, что заболевание началось в декабре 2019 года. Любые спекуляции на эту тему могут, конечно, иметь место, но нет ни одного подтверждающего исследования с применением серологических молекулярно-биологических методов, которые подтверждают данную версию», - отметил он.

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Собеседник НСН рассказал, что вирус образовался на рынке в китайском Ухане из-за того, что рядом оказались животные, которые в естественной среде друг с другом не встречаются.

«На рынке морепродуктов искусственно встретились те животные, которые в естественных условиях не встречаются. И произошел обмен генетической информацией. А вирус, приобретя новые свойства, преодолел межвидовой барьер, стал передаваться от животных к человеку, а потом от человека к человеку», - уточнил он.

По мнению Викулова, версия, что Китай якобы намеренно не афишировал информацию о новой инфекции, не состоятельна.

«Китай предупредил общественность сразу, как только смог. Как только они столкнулись с вирусом, они сделали все, что было необходимо – ввели жесткий карантин, закрыли провинцию, ввели нацгвардию. Они достаточно быстро отреагировали, поэтому у них инфекция была достаточно быстро локализована. Это мы видим по статистике заболеваемости и количеству смертельных случаев», - констатировал он.

Ранее депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко в эфире НСН заявлял, что коронавирус появился естественным путем.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Коронавирус
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