В ВОЗ раскрыли наиболее вероятную версию происхождения коронавируса

Он считает, что именно на этот путь передачи «следует обратить наибольшее внимание». По версии ученого, летучие мыши заразили хорьков, барсуков, енотовидных собак и циветов на ферме с дикими животными и, вероятно людей, которые там работали. Впоследствии вирус оказался на рынке в Ухане и получил дальнейшее распространение.

При этом известно, что эксперты ВОЗ, которые находятся в Китае, не смогли получить доступ к личным данным части пациентов из-за политики конфиденциальности страны.

Напомним, участники международной группа экспертов ВОЗ прибыли в Ухань 14 января. Их цель – выяснить происхождение COVID-19. Представители ВОЗ начали работу 29 января – после двухнедельного карантина. Согласно предварительным выводам, утечка вируса из научной лаборатории в Китае маловероятна.

Ранее профессор Алексей Аграновский в эфире НСН заявлял, что COVID-19 имеет естественное происхождение, связанное с пищевыми привычками населения Китая.

«Наиболее вероятный вариант – это естественное происхождение этого вируса. Если что-то здесь и виной, то это пищевые привычки нашего восточного соседа. Контакт с миром дикой природы - панголинами, летучими мышами - должен быть осторожным. Эти культурные шаблоны придется менять. Вирус, проходя через организм животных, меняется. И случайным образом возникла форма, которая смогла перейти на человеческую популяцию и вызвать пандемию. Это версия мне кажется наиболее разумной», - сказал Аграновский.

