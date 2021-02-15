ВОЗ: в декабре 2019 года в Ухане коронавирусом болели более тысячи человек

В декабре 2019 года, когда в китайском города Ухань произошла вспышка COVID-19, им уже болели более тысячи человек, сообщает CNN со ссылкой на главу международной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения Питера Бена Эмбарека.

Это подтверждает гипотезу о том, что коронавирус нового типа появился в КНР раньше, чем принято считать. Как подчеркнул эксперт, во время командировки в Китай экспертам ВОЗ предоставили данные по 174 случаям заражения, у которых болезнь протекала в тяжелой форме и потребовала госпитализации.

Эксперты ВОЗ прибыли в Ухань для выяснения происхождения COVID-19

Так как из всех заболевших в среднем только 15% переносят COVID-19 в тяжелой форме, общее число заразившихся должно быть больше тысячи.

Согласно этим данным, если 174 пациента принять за 15% заболевших, то их общее количество будет 1160.

Коронавирус распространили летучие мыши на юге Китая и в Юго-Восточной Азии, полагает член международной группы специалистов под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак. Он считает, что именно на этот путь передачи «следует обратить наибольшее внимание».

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:КоронавирусВОЗКитай
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры