ВОЗ: в декабре 2019 года в Ухане коронавирусом болели более тысячи человек

В декабре 2019 года, когда в китайском города Ухань произошла вспышка COVID-19, им уже болели более тысячи человек, сообщает CNN со ссылкой на главу международной экспертной группы Всемирной организации здравоохранения Питера Бена Эмбарека.

Это подтверждает гипотезу о том, что коронавирус нового типа появился в КНР раньше, чем принято считать. Как подчеркнул эксперт, во время командировки в Китай экспертам ВОЗ предоставили данные по 174 случаям заражения, у которых болезнь протекала в тяжелой форме и потребовала госпитализации.