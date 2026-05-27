«После ухода Вучича Сербия будет освобождена от НАТО, от преступности, сейчас состояние Сербии страшное. Пока идут полным ходом натовские учения, которые Вучич согласовал, которые против нейтралитета Сербии. Народ бунтует, это уже два года происходит. Бешенство внутри страшное. В стране такой уровень криминала, связанный с властью, которого не видела ни Колумбия, ни Мексика. Власть стала криминальной под патронатом НАТО. Попытки угодить России – это "лапша" для России и сербского электората, который прорусский. Вучич пытался делать вид, что есть какой-то баланс, но владел поддержкой европейских стран. После его ухода Сербия хотя бы не будет холопом НАТО, но придется балансировать по-настоящему», - рассказал он.

По его словам, политика Вучича максимально прозападная, но он создавал пророссийскую картинку.

«Что касается новой главы государства, по Конституции глава государства у нас имеет только протоколярные цели. Это должна быть личность, которая внушает доверие. В результате этого будет сформировано правительство, пока рано говорить, как это будет. Вучич на самом деле не хочет передавать свое кресло, но придется. У нас прозападная власть сейчас максимально, поэтому любая новая власть будет менее прозападная. Все эти годы создавалась картинка, что Вучич якобы прорусский», - добавил собеседник НСН.

Сербские политики дают неоднозначные интервью на западных форумах, но на самом деле они не собираются рвать отношения с Москвой ради Евросоюза, рассказала научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с НСН.

