Вулин: Сербия никогда не введет санкции против России

Сербия не будет вводить санкции против России, считает бывший вице-премьер республики Александр Вулин. Об этом он заявил в беседе с РИА Новости.

Вучич заявил о независимой внешней политике и нейтралитете Сербии

«Вот уже пять лет мы твердо стоим на том, чтобы не вводить санкции... И я абсолютно уверен, что мы никогда этого не сделаем», - указал политик.

По словам Вулина, это в первую очередь решение народа Сербии, который считает россиян братьями.

Ранее директор канцелярии по общественной и культурной дипломатии сербского правительства Арно Гуйон назвал абсурдными сообщения о возможном введении республикой визового режима с Россией. По его словам, Москва и Белград — «исторические друзья» и хотят оставаться ими, пишет 360.ru.

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ФОТО: РИА Новости
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