«Главная интрига»: Кто победит на парламентских выборах в Сербии
У Александра Вучича есть все шансы как победить на парламентских выборах в Сербии, так и проиграть, заявила НСН Полина Соколова.
Сербия «расколота», поэтому предсказать результаты парламентских выборов сложно, однако в любом случае действующий президент страны Александр Вучич останется в большой политике, заявила НСН научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова.
Президент Сербии Александр Вучич распустил парламент страны. Досрочные выборы в Народную скупщину — так называется однопалатный парламент республики — состоятся 25 октября. Причем сам глава государства намерен уйти в отставку, чтобы участвовать в выборах. Ранее председатель правящей Сербской прогрессивной партии Милош Вучевич сообщил, что Вучич возглавит партийный список на предстоящих выборах в парламент и станет кандидатом в премьер-министры. Соколова объяснила, что политические коалиции пока в процессе формирования.
«Александр Вучич стал первым лицом в списке кандидатов от блока, который будет называться "Александр Вучич — Объединенная Сербия". На сегодняшний момент о присоединении к Сербской прогрессивной партии уже заявила Сербская радикальная партия. Пока окончательного коалиционного списка нет, но, скорее всего, будут присоединятся и другие партии. Традиционно это была Социалистическая партия Ивица Дачича, но последние месяцы они говорят о том, что они пойдут отдельно от Сербской прогрессивной партии. Главная интрига до сих пор сохраняется относительно "Студенческого списка", который будет формироваться на основе собранных студенческими пленумами списков кандидатов со всей Сербии. Они должны появиться сразу после официального объявления выборов, и, скорее всего, если не сегодня, то в ближайшие дни студенты, которые сейчас возглавляют такую оппозиционную, протестную активность в Сербии, должны объявить о своих списках. В последние дни об их поддержке заявило патриотическое прорусское движение "Двери". Они сообщили, что своих кандидатов выставлять на выборы не будут, а полностью поддержат "Студенческий список" и будут всячески оказывать им посильную помощь», — объяснила расстановку политических сил эксперт.
Она отметила, что пока сложно предугадать, у какого блока шансы на победу в выборах выше, однако борьба в любом случае будет острой.
«Если оппозиционные партии — как находящиеся в парламенте, так и те, кого нет в нем — поддержат "Студенческий список", то будет два основных блока. Одни политические силы будут объединены вокруг Сербской прогрессивной партии, и другие — вокруг "Студенческого списка". Социологические опросы разнятся в своих оценках. По некоторым, до сих пор правящая коалиция может рассчитывать на абсолютную победу. По другим, наоборот, "Студенческий список" приближается к большинству голосов, которые они могли бы получить сейчас от населения Сербии. Точных данных на сегодняшний день нет, но Сербия расколота, это отрицать нельзя, и выборы будут носить очень острый характер», — поделилась мнением Соколова.
Что касается Вучича, то победа правящей коалиции и пост премьер-министра Сербии для него будет шагом вперед по карьерной лестнице, однако даже если его блок проиграет, провалом для него это, скорее всего, не станет, считает собеседница НСН.
«Вучич не останется не у дел. Если правительственная коалиция побеждает, то Вучич, скорее всего, займет пост премьер-министра и останется главой государства. Напомню, что по Конституции Сербии премьер-министр обладает даже более широкими полномочиями в государственном управлении, чем президент. То есть в случае победы он просто изменит свой статус с президентского на премьер-министерский. А в случае гипотетического поражения коалиции у него все-таки не будут провальные цифры, это будет опять же около половины голосов избирателей. Так что правящая коалиция должна пройти в парламент, и тогда судьба Вучича будет решаться уже в коалиционном правительстве», — рассказала она.
Ранее Полина Соколова в беседе с НСН отмечала, что несмотря на неоднозначную риторику, сербские политики не намерены рвать отношения с Москвой ради Евросоюза.
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