Что касается Вучича, то победа правящей коалиции и пост премьер-министра Сербии для него будет шагом вперед по карьерной лестнице, однако даже если его блок проиграет, провалом для него это, скорее всего, не станет, считает собеседница НСН.

«Вучич не останется не у дел. Если правительственная коалиция побеждает, то Вучич, скорее всего, займет пост премьер-министра и останется главой государства. Напомню, что по Конституции Сербии премьер-министр обладает даже более широкими полномочиями в государственном управлении, чем президент. То есть в случае победы он просто изменит свой статус с президентского на премьер-министерский. А в случае гипотетического поражения коалиции у него все-таки не будут провальные цифры, это будет опять же около половины голосов избирателей. Так что правящая коалиция должна пройти в парламент, и тогда судьба Вучича будет решаться уже в коалиционном правительстве», — рассказала она.

Ранее Полина Соколова в беседе с НСН отмечала, что несмотря на неоднозначную риторику, сербские политики не намерены рвать отношения с Москвой ради Евросоюза.

