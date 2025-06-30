Выдержит ли Вучич? Политолог назвал реальную причину протестов в Сербии
Александр Вучич давно у власти, поэтому вызывает у граждан неприятные ассоциации с прошлым, отсюда и недовольство им, хотя благодаря некоторым уступкам протестующим он держится, заявил НСН Евгений Колосков.
Трагедия в Нови-Саде полгода назад стала лишь спусковым крючком для протестов в Сербии, истинная причина в том, что для сербской молодежи лидер страны Александр Вучич стал неприятным мостом в прошлое. Об этом в беседе с НСН рассказал доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков.
Сербию захлестнул новый виток протестов. В воскресенье, 29 июня, митингующие выдвинули властям новое требование – освободить всех задержанных участников протестной акции с 28 на 29 июня. Как сообщили РИА Новости, в ночь с 29 на 30 июня протестующие в Сербии заблокировали дороги и транспортные развязки в 18 городах страны и 24 точки в Белграде. Колосков подчеркнул, что, несмотря на активные протесты, Вучич довольно прочно стоит на ногах.
«Конечно, сюжет с вокзалом в Нови-Саде стал одним из многочисленных триггеров протестного движения в Белграде против Александра Вучича и его партии, ну и в целом политической элиты, которую он собой представляет. Вучич достаточно давно в сербской политике, со времен Милошевича (Слободан Милошевич - экс-президент Сербии, прим. НСН). Вы знаете, что нынешние протесты характеризуются как студенческие, а для молодого поколения он, если не совсем уж прошлое, то по крайней мере какой-то достаточно неприятный мост в прошлое. Вот с этим они борются во всех проявлениях. Мы можем говорить о массовости движения, но пока Вучич и его команда выглядят достаточно уверенными и явно не готовы идти на поводу у протестующих, хотя ряд шагов ранее в соответствии с требованиями протестных масс они сделали», - рассказал он.
Колосков упомянул трагедию в сербском городе Нови-Сад, где в ноябре 2024 года в результате обрушения бетонного козырька железнодорожного вокзала погибло 15 человек. Она считается точкой отсчета, после которой в Сербии вспыхнули массовые студенческие протесты. При этом Колосков отметил, что сейчас любое трагичное событие сыграет против Вучича и усугубит ситуацию.
«Сейчас можно сказать, что особых каких-то новых неприятных для власти Вучича событий не происходит, чем как следствие и не могут воспользоваться протестующие. Но если произойдет опять какая-то трагедия, дискредитирующая в любом виде власть Вучича, то ситуация может еще больше подстегнуть протестное движение», - подытожил он.
Ранее экс-премьер страны Ана Брнабич заявила, что митингующие студенты в Белграде 28 июня призвали к уничтожению Сербии и гражданской войне. Также она упомянула, что протест совпал с национальным праздником Видовдан, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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