Вучич поблагодарил Путина за помощь России в тушении лесных пожаров в Сербии

Согласно пресс‑релизу, по результатам телефонного разговора лидеров, состоявшегося 26 сентября, Вучич отметил всестороннюю поддержку со стороны России и особо выделил помощь в тушении возгораний.

Помощь была оказана после того, как Сербия обратилась к России из‑за резкого ухудшения пожарной ситуации и риска для населённых пунктов: в августе по распоряжению Путина в страну направили самолёт Ил‑76 МЧС России.

Миссия российской авиации, участвовавшей в ликвидации пожаров, завершилась 19 сентября — воздушные суда вернулись на базу. Экипаж Ил‑76 работал в нескольких локациях: на горе Сува‑Планина, в районе Столови возле Кралево и в Луково близ Вране. Всего было совершено 65 вылетов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

