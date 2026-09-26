Вучич поблагодарил Путина за помощь России в тушении лесных пожаров в Сербии
Пресс‑служба Кремля проинформировала о благодарности, которую президент Сербии Александр Вучич адресовал главе России Владимиру Путину — в том числе за содействие в борьбе с лесными пожарами.
Согласно пресс‑релизу, по результатам телефонного разговора лидеров, состоявшегося 26 сентября, Вучич отметил всестороннюю поддержку со стороны России и особо выделил помощь в тушении возгораний.
Помощь была оказана после того, как Сербия обратилась к России из‑за резкого ухудшения пожарной ситуации и риска для населённых пунктов: в августе по распоряжению Путина в страну направили самолёт Ил‑76 МЧС России.
Миссия российской авиации, участвовавшей в ликвидации пожаров, завершилась 19 сентября — воздушные суда вернулись на базу. Экипаж Ил‑76 работал в нескольких локациях: на горе Сува‑Планина, в районе Столови возле Кралево и в Луково близ Вране. Всего было совершено 65 вылетов, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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