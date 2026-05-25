Сербские политики дают неоднозначные интервью на западных форумах, но на самом деле они не собираются рвать отношения с Москвой ради Евросоюза, рассказала научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с НСН.

Сербия больше не считает Россию братской страной, заявила спикер парламента Ана Брнабич. По её словам, Сербия полностью разделяет ценности ЕС и поддерживает территориальную целостность Украины, а торговля с Россией для них уже не критична. Об этом она сообщила в интервью брюссельскому порталу Politiko, данном в кулуарах международной конференции GLOBSEС. Соколова не увидела проблемы в таком выступлении.