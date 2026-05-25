Россия или ЕС: К кому повернется Сербия перед президентскими выборами
Сербия не готова на членство в Евросоюзе, если придется оборвать связи с Россией, заявила НСН Полина Соколова.
Сербские политики дают неоднозначные интервью на западных форумах, но на самом деле они не собираются рвать отношения с Москвой ради Евросоюза, рассказала научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в беседе с НСН.
Сербия больше не считает Россию братской страной, заявила спикер парламента Ана Брнабич. По её словам, Сербия полностью разделяет ценности ЕС и поддерживает территориальную целостность Украины, а торговля с Россией для них уже не критична. Об этом она сообщила в интервью брюссельскому порталу Politiko, данном в кулуарах международной конференции GLOBSEС. Соколова не увидела проблемы в таком выступлении.
«Это заявление вызвано ситуацией, в которой Анна Брабич выступала. Она находилась на очень атлантистском форуме. Сербские политики известны в последние годы тем, что вынуждены на разных площадках использовать разную риторику. Это не первое такое резкое заявление Брабич, которое очень резонирует в России. Но иногда в риторике российских разведывательных служб тоже проскакивает резкое осуждение Сербии за какие-то предполагаемые действия. Этот сюжет не новый, но последуют какие-то заявления других политических лидеров, которые будут уверять нас в том, что мы братские народы. В этом нет сомнений, так как сербы поддерживают Россию и желают ей победы в специальной военной операции. Поэтому риторика была выбрана неправильно, но существенно на внешнюю политику она не повлияет», — отметила она.
Соколова добавила, что возможная отставка президента страны Александара Вучича тоже не повлияет на геополитические расклады.
«Вучич думает об уходе в связи с предстоящими парламентскими выборами этой осенью. Он будет возглавлять список сербской прогрессивной партии и будет выдвинут в качестве возможного премьер-министра. Его президентский мандат заканчивается в любом случае в 2027-м году, поэтому он хочет снова стать главой правительства. Но риторика братства исходит от ряда ярких политиков. Они сохраняют выдержанную многовекторную позицию: Сербия рассчитывает вступить в ЕС, но она не хочет этого любой ценой, чтобы разорвать все отношения с Россией», — подчеркнула она.
Ранее сербский политолог Стеван Гайич в разговоре с НСН призвал Россию освободить Сербию от Вучича, так как власть уже давно толкает страну в руки НАТО и ЕС.
