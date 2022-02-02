Отменяем пандемию: Пройдет ли Россия «западный путь» в борьбе с «омикроном»
Западные страны осторожно начинают прощаться с пандемийными ограничениями, однако происходит это на фоне массовой вакцинации, с которой в РФ до сих есть сложности.
Тема пандемии постепенно перестает быть основной в медиапространстве Великобритании и других крупных европейских стран.
Несмотря на то, что в среднем за 24 часа в Великобритании выявляют почти 100 тысяч заболевших, власти постепенно снимают ограничения и отказываются от обязательного ношения масок и COVID-паспортов. Схожим образом поступают и другие европейские страны, например, Дания и Норвегия.
Эксперты называют основной причиной для оптимизма активное распространение вакцинации. По последним данным, в Великобритании первую дозу вакцины получили 90% населения старше 12 лет, уже 84% завершили курс, а 60% даже поставили бустерную дозу. Аналитики объясняют это как скоординированными действиями политиков, так и сознательностью самих британцев, которые активно шли на прививку.
При этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус назвал разговоры о завершении пандемии опасными. Не путать желаемое с действительным призвал и профессор Университетского колледжа Лондона Тим Колбурн.
«Многие политики не понимают, что такое эндемия. Это не означает снижения опасности. Эндемия подразумевает состояние баланса, без резких скачков заболевания. Пока этого нет», - передает слова ученого РИА Новости.
Отмена коронавирусных ограничений в России возможна уже через три-четыре недели, однако это не связано с обязательной вакцинацией, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков.
«Мы видим, как все происходит в других странах, у нас в стране очень много людей, которые против обязательной вакцинации и большинство населения России приобретает иммунитет естественным путем - переболев. Поэтому отмена ограничений через три-четыре недели была бы обоснованным шагом, а объявление обязательной вакцинации – не обоснованным. Пока не пришла новая мутация коронавируса, можно временно расслабиться и не вводить жесткие ограничения», - считает Тимаков.
Со своей стороны, эпидемиолог Олег Юрин отметил, что пандемия может скоро «заглохнуть» из-за «заразности и легкости» штамма «омикрон».
«Думаю, что такой достаточно заразный и более легкий штамм может привести к тому, что иммунитет будет уже практически у всех людей, поэтому пандемия постепенно заглохнет. Возможно, спад в России произойдет уже к середине февраля», - предположил Юрин.
Оптимизм коллег не разделяет иммунолог Николай Крючков. Рост заболеваемости COVID-19 в России в связи с распространением штамма «омикрон» действительно пойдет на спад, однако разновидность омикрон-штамма коронавируса BA.2, или «стелс-омикрона», может снова привести к новому росту заболеваемости, считает он. Врач также подчеркнул, что мутация больше всего сказывается на детях и подростках, которые до сих пор не охвачены вакцинацией.
«Это не означает конец пандемии - просто инфекция должна охватить разные контингенты, вирус приспосабливается и популяция приспосабливается к вирусу. Сейчас мы видим, что во многих странах Запада идет рекордная госпитализация детей с не самым легким течением заболевания. По США увеличение таких госпитализаций раза в три. Это не свидетельствует о том, что пандемия заканчивается - это два независимых события. Возможно, это следующая стадия развития пандемии, когда она перейдет из острой стадии в подострую», - сказал специалист в комментарии Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Крючков добавил, что беспечность россиян в отношении вакцинации и ограничительных мер может стать причиной новых вспышек.
«Если ничего не делать с коллективным иммунитетом - противоэпидемическими мерами и вакцинацией - следующий виток может быть более благоприятным, а через виток может быть плохая вспышка», - отметил медик.
При этом ряд СМИ передавал, что граждане России с 1 февраля так и не смогли получить QR-коды на основе теста на антитела к коронавирусу. Сервис обещали запустить ко вторнику в Минцифры, однако этого не произошло.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что речи о введении чрезвычайных мер в России не идет.
«Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию», — сказала Попова.
Как отметила главный санитарный врач, число заболевших коронавирусом в стране будет расти и дальше. Однако отработанные противоэпидемические меры, а также средства диагностики позволят благополучно преодолеть очередной пик пандемии.
По состоянию на 1 февраля в России было выявлено 125 836 новых случаев коронавируса, из них 17 487 человек госпитализировано - это на 92,4% больше в сравнении с 31 января, передает оперштаб по борьбе с инфекцией.
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