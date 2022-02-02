Отменяем пандемию: Пройдет ли Россия «западный путь» в борьбе с «омикроном»

Эксперты называют основной причиной для оптимизма активное распространение вакцинации. По последним данным, в Великобритании первую дозу вакцины получили 90% населения старше 12 лет, уже 84% завершили курс, а 60% даже поставили бустерную дозу. Аналитики объясняют это как скоординированными действиями политиков, так и сознательностью самих британцев, которые активно шли на прививку.

При этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус назвал разговоры о завершении пандемии опасными. Не путать желаемое с действительным призвал и профессор Университетского колледжа Лондона Тим Колбурн.

«Многие политики не понимают, что такое эндемия. Это не означает снижения опасности. Эндемия подразумевает состояние баланса, без резких скачков заболевания. Пока этого нет», - передает слова ученого РИА Новости.

Отмена коронавирусных ограничений в России возможна уже через три-четыре недели, однако это не связано с обязательной вакцинацией, заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков.

«Мы видим, как все происходит в других странах, у нас в стране очень много людей, которые против обязательной вакцинации и большинство населения России приобретает иммунитет естественным путем - переболев. Поэтому отмена ограничений через три-четыре недели была бы обоснованным шагом, а объявление обязательной вакцинации – не обоснованным. Пока не пришла новая мутация коронавируса, можно временно расслабиться и не вводить жесткие ограничения», - считает Тимаков.

Со своей стороны, эпидемиолог Олег Юрин отметил, что пандемия может скоро «заглохнуть» из-за «заразности и легкости» штамма «омикрон».

«Думаю, что такой достаточно заразный и более легкий штамм может привести к тому, что иммунитет будет уже практически у всех людей, поэтому пандемия постепенно заглохнет. Возможно, спад в России произойдет уже к середине февраля», - предположил Юрин.