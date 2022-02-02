В России до сих пор не заработал сервис выдачи ковид-сертификатов на основе антител
Граждане России с 1 февраля так и не смогли получить QR-коды на основе теста на антитела к коронавирусу, сообщает «РЕН ТВ».
Как обещали в кабмине РФ, возможность оформлять такой документ появится на Госуслугах с 1 февраля. Это касается тысяч тех россиян, кто переболел бессимптомно и к врачу не обращался: у них высокие титры, с которыми вакцинация не нужна, но и получить сертификат они не могли.
Однако сервис так и не заработал. «Мы разработаем и запустим на Госуслугах соответствующий сервис, как только получим от регуляторов методологию формирования таких сертификатов», — заявили в Минцифры.
Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что граждане, имеющие медотвод от вакцинации, смогут получить соответствующий сертификат через портал «Госуслуги».
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