В России до сих пор не заработал сервис выдачи ковид-сертификатов на основе антител

Граждане России с 1 февраля так и не смогли получить QR-коды на основе теста на антитела к коронавирусу, сообщает «РЕН ТВ».

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Как обещали в кабмине РФ, возможность оформлять такой документ появится на Госуслугах с 1 февраля. Это касается тысяч тех россиян, кто переболел бессимптомно и к врачу не обращался: у них высокие титры, с которыми вакцинация не нужна, но и получить сертификат они не могли.

Однако сервис так и не заработал. «Мы разработаем и запустим на Госуслугах соответствующий сервис, как только получим от регуляторов методологию формирования таких сертификатов», — заявили в Минцифры.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что граждане, имеющие медотвод от вакцинации, смогут получить соответствующий сертификат через портал «Госуслуги».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ГосуслугиЭпидемияКоронавирус
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