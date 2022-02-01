Дания первой в Европе отменила все COVID-ограничения

Власти Дании объявили о прекращении действия в стране всех ковидных ограничений, сообщает AFP.

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с 1 февраля отменили масочный режим и необходимость предъявлять паспорт вакцинации, предприятия общепита вернулись к привычному режиму работы, разрешено работать ночным клубам, лимит на количество посетителей в закрытых помещениях убрали.

Решение отменить ограничения в правительстве объяснили высоким уровнем вакцинации. Обе дозы вакцины от COVID-19 в Дании получили 80% населения, а 60% уже прошли ревакцинацию.

Отмечается, что для прибывающих в Данию иностранцев ограничения сохраняются, они касаются непривитых туристов из стран, не входящих в шенгенскую зону.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что привитые от коронавируса путешественники смогут въехать в страну без ПЦР-тестов, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЕвропаКоронавирусКарантинДания
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