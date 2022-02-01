Норвегия отменит ряд ограничений из-за коронавируса
Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что в стране отменят ряд ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Стёре, «омикрон» не вызывает тяжелого течения заболевания, а жители страны защищены вакцинами. Снимаются ограничения по количеству гостей на мероприятиях, отменены ограничения по социальной дистанции, также теперь при въезде в страну не нужно будет предъявлять тест на коронавирус.
Между тем, в институте здравоохранения страны не исключают новую волну пандемии с увеличенным числом заражений.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru