Норвегия отменит ряд ограничений из-за коронавируса

По словам Стёре, «омикрон» не вызывает тяжелого течения заболевания, а жители страны защищены вакцинами. Снимаются ограничения по количеству гостей на мероприятиях, отменены ограничения по социальной дистанции, также теперь при въезде в страну не нужно будет предъявлять тест на коронавирус.

Между тем, в институте здравоохранения страны не исключают новую волну пандемии с увеличенным числом заражений.



