Норвегия отменит ряд ограничений из-за коронавируса

Премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре заявил, что в стране отменят ряд ограничений из-за коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам Стёре, «омикрон» не вызывает тяжелого течения заболевания, а жители страны защищены вакцинами. Снимаются ограничения по количеству гостей на мероприятиях, отменены ограничения по социальной дистанции, также теперь при въезде в страну не нужно будет предъявлять тест на коронавирус.

Между тем, в институте здравоохранения страны не исключают новую волну пандемии с увеличенным числом заражений.

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Норвегия
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