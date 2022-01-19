Без QR-кодов, но с «полукарантином»: Россия вводит ограничения по «омикрону»

«В первую очередь это касается старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями», - подчеркнул Мишустин.

При этом вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания правительства заявила, что сроки карантина для заразившихся сократят до семи дней. Это решение связано со спецификой симптомов омикрон-штамма, пояснил заслуженный врач России, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.

«Если течение бессимптомное или симптомов совсем мало – однократный подъём температуры и положительный тест на коронавирус, то семи дней изоляции достаточно. Потом – на работу», — объяснил сенатор.

Еще накануне, 18 января, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что введение полноценного локдауна в Кремле не обсуждается, однако не исключил региональных ограничений, наложенных главами субъектов. Вероятнее всего, они и начнут действовать в ближайшем будущем, поскольку омикрон-штамм захватывает все новые и новые регионы.

Так, мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге заявил, что в структуре заболеваемости коронавирусом в столице доминирует штамм «омикрон». Режим самоизоляции для пожилых людей и требование перевести 30% сотрудников на удаленку были продлены. Жители Москвы также были проинформированы о возможности без записи посетить дежурного врача при повышении температуры до 38 градусов.

Хотя число ежедневно выявленных случаев COVID-19 в стране вновь перевалило за 30 тысяч, число госпитализаций выросло незначительно. Многие специалисты связывают это с пониженной летальностью и более легким течением, характерным для «омикрона».