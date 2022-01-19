Без QR-кодов, но с «полукарантином»: Россия вводит ограничения по «омикрону»
Власти оттягивали введение карантина до последнего, однако резкое увеличение заболеваемости «омикроном» может вынудить правительство пересмотреть приоритеты.
В России вновь происходит подъем заболеваемости коронавирусом. Председатель правительства Михаил Мишустин в связи с этим призвал перевести в онлайн сотрудников «там, где это возможно и не мешает производственному процессу», а также организовать тестирование на коронавирус и создать работникам безопасные условия.
«В первую очередь это касается старшего возраста и людей, которые страдают хроническими заболеваниями», - подчеркнул Мишустин.
При этом вице-премьер Татьяна Голикова в ходе заседания правительства заявила, что сроки карантина для заразившихся сократят до семи дней. Это решение связано со спецификой симптомов омикрон-штамма, пояснил заслуженный врач России, член комитета Совета Федерации по социальной политике Владимир Круглый.
«Если течение бессимптомное или симптомов совсем мало – однократный подъём температуры и положительный тест на коронавирус, то семи дней изоляции достаточно. Потом – на работу», — объяснил сенатор.
Еще накануне, 18 января, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что введение полноценного локдауна в Кремле не обсуждается, однако не исключил региональных ограничений, наложенных главами субъектов. Вероятнее всего, они и начнут действовать в ближайшем будущем, поскольку омикрон-штамм захватывает все новые и новые регионы.
Так, мэр Москвы Сергей Собянин в своём блоге заявил, что в структуре заболеваемости коронавирусом в столице доминирует штамм «омикрон». Режим самоизоляции для пожилых людей и требование перевести 30% сотрудников на удаленку были продлены. Жители Москвы также были проинформированы о возможности без записи посетить дежурного врача при повышении температуры до 38 градусов.
Хотя число ежедневно выявленных случаев COVID-19 в стране вновь перевалило за 30 тысяч, число госпитализаций выросло незначительно. Многие специалисты связывают это с пониженной летальностью и более легким течением, характерным для «омикрона».
Так, телеведущий и врач Александр Мясников заявил, что больных с этим штаммом не стоит госпитализировать вовсе, а оставить лечиться дома.
«Поэтому очень важно понимать, что больных с "омикроном" надо просто изолировать дома. Я не говорю лечить: ОРЗ не лечится. Просто изолировать на два–три дня», — заявил он.
Российские власти также отложили рассмотрение скандального закона о QR-кодах, несмотря на возросшую заболеваемость. С эпидемиологической точки зрения введение QR-кодов на фоне мутации коронавируса было бы бесполезной мерой, заявил врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
«Я вообще против введения QR-кодов с эпидемиологической точки зрения, с точки зрения эпидемиологии и защиты они не имеют никакого значения, потому что и человек с QR-кодом может быть источником инфекции и заражать окружающих. Это вопрос немедицинский. Они уже были бесполезны при дельта-штамме, при «омикроне» они абсолютно бесполезны, потому что болеют привитые и непривитые. С точки зрения медицины QR-коды не имеют никакой эффективности в данный момент при мутации вируса», - объяснил Тимаков.
19 января православные отмечают Крещение. Врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что купаться в проруби в этот день можно даже несмотря на распространение «омикрона», так как, по его мнению, больше, чем в новогодние праздники, люди не заразятся.
«Потому что люди находятся на улице и больше, чем в новогодние праздники, контактов уже точно не будет. В момент купания выделяется огромное количество различных медиаторов, в том числе стимулирующих гормональные выбросы и иммунитет. Если человек к этому подготовлен морально и физически, и у него нет хронических заболеваний, то стрессовый фактор от контакта с ледяной водой, которая запускает адаптационные способности, наоборот стимулирует иммунитет, а не снижает его», - подчеркнул инфекционист.
Ранее социологи назвали маловероятными протесты из-за коронавирусных ограничений в России маловероятны. Об этом сообщает доклад Агентства стратегических коммуникаций (АСК).
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