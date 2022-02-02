Попова исключила введение локдауна из-за коронавируса

Речи о введении чрезвычайных антиковидных мер в России не идет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

«Не обсуждается»: Песков ответил на вопрос о локдауне в России

«Уже сегодня мы не говорим о локдауне, мы не говорим о карантине, мы не говорим о каких-то чрезвычайных мерах по противодействию», — сказала Попова.

Как отметила главный санитарный врач, число заболевших коронавирусом в стране будет расти и дальше. Однако отработанные противоэпидемические меры, а также средства диагностики позволят благополучно преодолеть очередной пик пандемии, пишет «Свободная пресса».

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле гн обсуждается вопрос о введении локдауна, напоминает Газета.ру.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоспотребнадзорАнна ПоповаКоронавирус
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