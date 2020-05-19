Новости за ночь: США успешно испытали вакцину от COVID-19 на людях

Американская компания Moderna объявила о положительных результатах первой фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19. Как пишет РИА Новости, тестирование препарата на группе добровольцев началось в апреле.

Отмечается, что после приема mRNA-1273 у добровольцев в крови количество антител к коронавирусной инфекции превышало или равнялось этому показателю у пациентов, переболевших COVID-19, пишет Ura.ru.

Кроме того, в компании подчеркнули, что на начальной стадии препарат показал себя безопасным, он переносится без осложнений. Специалисты намерены приступить к окончательным испытаниям вакцины в июле, отмечает РЕН ТВ.