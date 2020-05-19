Новости за ночь: США успешно испытали вакцину от COVID-19 на людях

Американская компания Moderna объявила о положительных результатах первой фазы клинических испытаний вакцины от COVID-19. Как пишет РИА Новости, тестирование препарата на группе добровольцев началось в апреле.

Отмечается, что после приема mRNA-1273 у добровольцев в крови количество антител к коронавирусной инфекции превышало или равнялось этому показателю у пациентов, переболевших COVID-19, пишет Ura.ru.

Кроме того, в компании подчеркнули, что на начальной стадии препарат показал себя безопасным, он переносится без осложнений. Специалисты намерены приступить к окончательным испытаниям вакцины в июле, отмечает РЕН ТВ.

Российские ученые нашли новый способ тестирования на COVID-19

Ранее НСН писала, что необходимость вакцинации от COVID-19 будут определят по наличию в организме антител к заболеванию. Об этом, как передает ТАСС, заявил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов.

Глава отделения микробиологии латентных инфекций Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев в интервью НСН подтвердил слова представителя Роспотребнадзора.

В свою очередь, главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов ранее в эфире НСН назвал компании, которые в приоритетном порядке занимаются разработкой российской вакцины от коронавируса.

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ФОТО: Arek Socha//Pixabay
ТЕГИ:КоронавирусВакцинацияСША
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