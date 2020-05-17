Ученые назвали первых кандидатов на вакцинацию от коронавируса

«Коллега Горелов абсолютно прав. Мы вакцинируем людей, чтобы создать у них иммунитет. Зачем вакцинировать человека, у которого и так иммунитет? У кого низкий уровень антител, видно, что-то с иммунитетом неблагополучно, его нужно повысить с помощью вакцинации. Именно для этого делают тесты на антитела», - пояснил ученый.

По его словам, вакцинация прежде всего касается людей, которые находятся в группе риска. «Это врачи, которые работают с инфицированными. Это люди, которые по своим должностным обязанностям контактируют с большим количеством людей. Кассиры, например, билетеры. Волонтеры, безусловно. Водители такси. Остальным делать нет необходимости», - сказал собеседник НСН.

Он считает, что впоследствии от коронавируса будут вакцинироваться как от гриппа. «После первоочередников можно браться за остальную публику. Думаю, этот вирус встанет в ряд с гриппом, будет посещать на дважды в год, когда по климатическим причинам у нас снижается уровень иммунитета, то есть поздней осенью и ранней весной», - заключил Зуев.

Ранее главный научный сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Феликс Ершов в эфире НСН назвал компании, которые в приоритетном порядке занимаются разработкой российской вакцины от коронавируса.

