Новости за ночь: В Минздраве РФ рассказали, когда завершится эпидемия COVID-19

«К июлю вы забудете о нас и не будете нас приглашать», - заявила она.

Малинникова отметила тенденцию к снижению заболеваемости в России. Новые вспышки коронавируса в России возможны, но не такие «критичные и трагичные», добавила она.

За сутки к утру 18 мая в России были подтверждены 8926 новых случаев заражения COVID-19. Это минимум с 1 мая. В Москве суточный прирост стал минимальным с 30 апреля (3238 новых заболевших).

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН отметил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась — в последние две недели не было нарастания. Однако пока рано говорить, что эпидемия пошла на спад, сказал он.

