Новости за ночь: В Минздраве РФ рассказали, когда завершится эпидемия COVID-19

В России ситуация с коронавирусом COVID-19, судя по тенденции развития эпидпроцесса, должна наладиться к июлю. Такое предположение в эфире передачи «Док-ток» на Первом канале сделала главный инфекционист Минздрава Елена Малинникова.

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«К июлю вы забудете о нас и не будете нас приглашать», - заявила она.

Малинникова отметила тенденцию к снижению заболеваемости в России. Новые вспышки коронавируса в России возможны, но не такие «критичные и трагичные», добавила она.

За сутки к утру 18 мая в России были подтверждены 8926 новых случаев заражения COVID-19. Это минимум с 1 мая. В Москве суточный прирост стал минимальным с 30 апреля (3238 новых заболевших).

Вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн в эфире НСН отметил, что ситуация с распространением коронавируса в стране стабилизировалась — в последние две недели не было нарастания. Однако пока рано говорить, что эпидемия пошла на спад, сказал он.

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ФОТО: РИА Новости / Валерий Мельников
ТЕГИ:МинздравКоронавирус
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