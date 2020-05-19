Новости за ночь: Глава Минтруда допустил снижение бедности вдвое к 2024 году
Достичь двукратного снижения бедности к 2024 году будет сложно, но нельзя сказать, что невозможно, заявил в эфире программы «Познер» на «Первом канале» глава Минтруда Антон Котяков. По его словам, для этого у властей есть «целый ряд инструментов».
Министр, в частности, отметил, что из-за ситуации с коронавирусом предоставление мер социальной поддержки продлено на шесть месяцев. Кроме того, Котяков упомянул о социальных контрактах, которые помогут семьям выйти из трудной ситуации, передаёт РИА Новости. На это со следующего года предусмотрены 28 миллиардов рублей.
Снижение бедности в два раза к 2024 году - одна из национальных целей социально-экономического развития РФ.
Ранее в Высшей школе экономики заявили, что доходы россиян во втором квартале 2020 года могут снизиться на 20%. Средний класс и вовсе может скатиться в бедность, прогнозировал ректор ВШЭ Ярослав Кузьминов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru