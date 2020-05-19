Новости за ночь: Трамп поставил ВОЗ ультиматум
Дональд Трамп направил письмо гендиректору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебрейесусу. Соответствующая телеграмма также была опубликована на странице американского президента в Twitter.
В ней отмечается, что администрация президента Соединенных Штатов провела расследование реагирования ВОЗ на ситуацию с COVID-19. И, по словам главы Белого дома, эта проверка подтвердила многие серьёзные опасения, которые он поднимал последний месяц, отмечает телеканал 360.
При этом, президент США требует от ВОЗ «предпринять значимые существенные улучшения», среди которых — «проявление независимости от Китая», отмечает RT. А в том случае, если организация в течение 30 дней не осуществит значительных улучшений, Трамп намерен сделать временную заморозку финансирования ВОЗ США постоянной и пересмотреть членство в организации», подчеркивают argumenti.ru.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
291 тыс.+8 926 / сут.
Умерли
2 722+91 / сут.
Выздоровели
70 209+2 836 / сут.
- Гонка вакцин: Когда и кого будут прививать от COVID-19
- В нерабочем апреле снижение ВВП России достигло 28%
- Инфекционисты оценили влияние майских праздников на заболеваемость COVID-19
- В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
- Новости за ночь: Глава Минтруда допустил снижение бедности вдвое к 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru