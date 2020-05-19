Новости за ночь: Трамп поставил ВОЗ ультиматум

Дональд Трамп направил письмо гендиректору Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедросу Аданому Гебрейесусу. Соответствующая телеграмма также была опубликована на странице американского президента в Twitter.

В ней отмечается, что администрация президента Соединенных Штатов провела расследование реагирования ВОЗ на ситуацию с COVID-19. И, по словам главы Белого дома, эта проверка подтвердила многие серьёзные опасения, которые он поднимал последний месяц, отмечает телеканал 360.

При этом, президент США требует от ВОЗ «предпринять значимые существенные улучшения», среди которых — «проявление независимости от Китая», отмечает RT. А в том случае, если организация в течение 30 дней не осуществит значительных улучшений, Трамп намерен сделать временную заморозку финансирования ВОЗ США постоянной и пересмотреть членство в организации», подчеркивают argumenti.ru.