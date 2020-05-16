Стали известны подробности разработки российской вакцины от коронавируса
Российский учёный-вирусолог, академик РАН, действительный член РАЕН Феликс Ершов в эфире НСН подтвердил рискованные испытания российскими учеными новой вакцины против CОVID-19. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, на каком этапе находится разработка российской вакцины против коронавируса на телеканале «Россия 1» в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5». По словам ученого, вакцина появится в августе, если разработки будут идти по плану. Также глава исследовательского центра предположил, что ученые могут испытывать действие вакцины на собственном организме, но этого не афишировать.
Российский учёный-вирусолог, главный научный сотрудник в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН, действительный член РАЕН Феликс Ершов в эфире НСН подтвердил слова своего коллеги Александра Гинцбурга. Он также напомнил, что в России несколько научных центров занимаются разработкой вакцины против COVID-19.
«Насколько я знаю, несколько вакцин против коронавируса разрабатывается в мире – в Америке, Германии, Италии, Китае. Две вакцины в России утверждены. Их делает «Вектор» в Новосибирске и одна из самых больших фармкомпаний «Фармстандарт». Естественно, происходит некое соревнование – кто быстрее, кто лучше и т.д. Вакцина уже на выходе, и уверен, они (разработчики - прим. НСН) ее испытывают и на себе. Так принято у вирусологов, которые уверены в положительном результате разработки.
В нашем институте тоже идет работа. Опыт создания вакцин у нашего института есть. Были созданы две вакцины против вируса Эбола. Настолько удачные, что президент Гвинеи наградил Александра Леонидовича Гинцбурга орденом. До этого девять российских вакцин утвердила ВОЗ, одна из них оказалась лучшей», - напомнил эксперт.
Феликс Ершов заявил, что вирусологи постоянно рискуют собственным здоровьем и жизнью.
«Эта работа всегда на грани подвига. Когда Дженнер (Эдвард Энтони, английский врач, живший во второй половине XVII-начале XIX века – прим. НСН) разработал первую в мире вакцину против оспы, он привил собственного маленького ребенка. Мальчик благополучно выздоровел. То же самое – Пастер (Луи, французский химик и микробиолог XIXвека – прим. НСН). Он привил мальчика, которого укусила бешеная собака, и ребенок выжил», - отметил собеседник НСН.
Вирусолог считает, что на первых этапах прививки российской вакциной от COVID-19 будут делать медикам, которые работают в учреждениях, где лечат больных коронавирусом.
«Полагаю, на начальном этапе ее (вакцину – прим. НСН) будут применять для групп риска – для медработников, которые работают непосредственно с больными COVID-19. Много вакцины сразу не сделаешь», - считает ученый.
Академик РАН отметил, что в дальнейшем вакцинировать от новой коронавирусной инфекции людей придется не по показаниям, а массово.
«Нужно провакцинировать половину населения, чтобы закончилось это заболевание. Иммунитет вырабатывается непосредственно на вакцину. Без нее коронависус не победить», - отметил Феликс Ершов.
Ранее Феликс Ершов в эфире НСН объяснил, почему российская вакцина невыгодна западным компаниям.
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