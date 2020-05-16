Стали известны подробности разработки российской вакцины от коронавируса

Российский учёный-вирусолог, академик РАН, действительный член РАЕН Феликс Ершов в эфире НСН подтвердил рискованные испытания российскими учеными новой вакцины против CОVID-19. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, на каком этапе находится разработка российской вакцины против коронавируса на телеканале «Россия 1» в фильме Наили Аскер-заде «Опасный вирус 5». По словам ученого, вакцина появится в августе, если разработки будут идти по плану. Также глава исследовательского центра предположил, что ученые могут испытывать действие вакцины на собственном организме, но этого не афишировать.

Российский учёный-вирусолог, главный научный сотрудник в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи, академик РАН, действительный член РАЕН Феликс Ершов в эфире НСН подтвердил слова своего коллеги Александра Гинцбурга. Он также напомнил, что в России несколько научных центров занимаются разработкой вакцины против COVID-19.

«Насколько я знаю, несколько вакцин против коронавируса разрабатывается в мире – в Америке, Германии, Италии, Китае. Две вакцины в России утверждены. Их делает «Вектор» в Новосибирске и одна из самых больших фармкомпаний «Фармстандарт». Естественно, происходит некое соревнование – кто быстрее, кто лучше и т.д. Вакцина уже на выходе, и уверен, они (разработчики - прим. НСН) ее испытывают и на себе. Так принято у вирусологов, которые уверены в положительном результате разработки.