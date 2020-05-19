Новости за ночь: Чубайс призвал власти снять Россию с нефтяной иглы
Обвал цен на нефть весной этого года стал даже не звоночком, а набатным колоколом в ситуации, когда Россия остаётся зависимой от нефтегазовых доходов, заявил глава «Роснано» Анатолий Чубайс. Во время выпуска «Forbes Карантин» он напомнил, что на доходы от нефти и газа — это 20% ВВП, 40% бюджета и 60% экспорта.
По мнению Чубайса, срыв сделки ОПЕК+ и пандемия коронавируса лишний раз напомнили об этом.
«Всё, ребята! Хорош рассказывать про слезание с нефтяной иглы. Мы уже 15 лет слышим, как вы слезаете. Если не слезете, то в тупик заедете», - приводит слова Чубайса Ura.ru. Этот тупик просматривается не в горизонте ближайших трёх лет, но «вдолгую», добавил топ-менеджер.
Чубайс считает, что при «удобной» для бюджета цены на нефть в $42,5 котировки в ближайшие годы поднимутся не выше $40, поэтому власти не могут рисковать в стратегическом плане. В плане стратегии чем раньше Россия свернёт с «нефтегазового»
пути, тем ниже будут риски государственного масштаба, уверен глава «Роснано».
Экономист Василий Колташов ранее в эфире НСН высказал мнение, что проблема — не «нефтяная игла», а то, что в России слабо развита переработка нефти.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Читайте также новости за ночь 19 мая:
Горячие новости
Заразились
291 тыс.+8 926 / сут.
Умерли
2 722+91 / сут.
Выздоровели
70 209+2 836 / сут.
- Гонка вакцин: Когда и кого будут прививать от COVID-19
- В нерабочем апреле снижение ВВП России достигло 28%
- Инфекционисты оценили влияние майских праздников на заболеваемость COVID-19
- В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
- Новости за ночь: Глава Минтруда допустил снижение бедности вдвое к 2024 году
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru