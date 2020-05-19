Новости за ночь: Чубайс призвал власти снять Россию с нефтяной иглы

По мнению Чубайса, срыв сделки ОПЕК+ и пандемия коронавируса лишний раз напомнили об этом.

«Всё, ребята! Хорош рассказывать про слезание с нефтяной иглы. Мы уже 15 лет слышим, как вы слезаете. Если не слезете, то в тупик заедете», - приводит слова Чубайса Ura.ru. Этот тупик просматривается не в горизонте ближайших трёх лет, но «вдолгую», добавил топ-менеджер.

Чубайс считает, что при «удобной» для бюджета цены на нефть в $42,5 котировки в ближайшие годы поднимутся не выше $40, поэтому власти не могут рисковать в стратегическом плане. В плане стратегии чем раньше Россия свернёт с «нефтегазового»

пути, тем ниже будут риски государственного масштаба, уверен глава «Роснано».

Экономист Василий Колташов ранее в эфире НСН высказал мнение, что проблема — не «нефтяная игла», а то, что в России слабо развита переработка нефти.