Российские ученые нашли новый способ тестирования на COVID-19
Новую технологию массового тестирования на коронавирусную инфекцию предлагают ученые из Новосибирска. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на межведомственную группу при Сибирском отделении РАН по борьбе с COVID-19, она основана на анализе выдоха человека.
Специалисты подчёркивают, что он представляет собой сложную смесь из около 750 летучих соединений, так называемый «отпечаток метаболизма». Такой анализ позволяет неинвазивно контролировать биохимические процессы. Предполагается, что этот прибор можно использовать для массовой диагностики в местах скопления людей, например, в метро, аэропортах и на вокзалах.
Отметим, академик РАН Михаил Воевода рассказал, что специалистам необходимо собрать коллекцию материалов больных COVID-19 и пневмонией. Она поможет с выявлением соответствующих биомаркеров (итогов метаболизма, протекающего в организме в ответ на инфицирование коронавирусной инфекцией). За помощью в решении этого вопроса Михаил Воевода обратился к мэру Москвы Сергею Собянину.
Ранее НСН писала, что директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, на каком этапе находится разработка российской вакцины против коронавируса. По словам ученого, вакцина появится в августе, если разработки будут идти по плану.
Гинцбург напомнил, что ученые начали работу над вакциной в середине февраля. Они взяли за основу универсальную платформу, ранее применявшуюся против коронавируса MERS и лихорадки Эбола. Микробиолог отметил, что новый препарат пациентам будут вводить в плечо.
В настоящее время проводятся доклинические испытания вакцины. Следующим этапом станет получения разрешения на клинические исследования на людях в Минздраве.
«Надеюсь, эта стадия до подачи документов еще продлится в течение месяца», — цитирует Гинцбурга Газета.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru