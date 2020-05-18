Российские ученые нашли новый способ тестирования на COVID-19

Новую технологию массового тестирования на коронавирусную инфекцию предлагают ученые из Новосибирска. Как пишет РИА Новости, ссылаясь на межведомственную группу при Сибирском отделении РАН по борьбе с COVID-19, она основана на анализе выдоха человека.

Специалисты подчёркивают, что он представляет собой сложную смесь из около 750 летучих соединений, так называемый «отпечаток метаболизма». Такой анализ позволяет неинвазивно контролировать биохимические процессы. Предполагается, что этот прибор можно использовать для массовой диагностики в местах скопления людей, например, в метро, аэропортах и на вокзалах.

Отметим, академик РАН Михаил Воевода рассказал, что специалистам необходимо собрать коллекцию материалов больных COVID-19 и пневмонией. Она поможет с выявлением соответствующих биомаркеров (итогов метаболизма, протекающего в организме в ответ на инфицирование коронавирусной инфекцией). За помощью в решении этого вопроса Михаил Воевода обратился к мэру Москвы Сергею Собянину.