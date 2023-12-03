Нетипичное положение: Заложников в секторе Газа размещают на передовой

Когда все заложники из сектора Газа будет возвращены, вероятна заморозка конфликта.



Две женщины, с российским и израильским гражданством, Елена Труфанова и ее мать Ирина Татти, освобожденные из плена движения ХАМАС в секторе Газа, выступили на многотысячной акции в Тель-Авиве, сообщает РИА Новости.

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Ранее стало известно, что 50-летняя Елена Трупанова и ее 73-летняя мать Ирина Татти уроженки Ростова-на-Дону. После освобождения они находились на территории Израиля на военной базе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады «Аль-Кассам», освободило двух российских заложников. Об этом говорится в Telegram-канале организации.

В сообщении отмечается, что заложники с российским гражданством были освобождены «в ответ на просьбу российского руководства».

По словам замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзука сообщал, радикалы намерены отпустить двух израильтянок с российским паспортом, помимо 10 израильских пленных, чьё освобождение уже было согласовано.

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При этом Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о гибели пяти заложников, похищенных 7 октября боевиками палестинского движения ХАМАС.

По словам пресс-секретаря вооруженных сил страны Даниэля Хагари, гибель заложников установлена комиссией экспертов министерства здравоохранения и института судебно-медицинский экспертизы. Семьи проинформировали об их смерти, сказал представитель ЦАХАЛ на брифинге.

Число заложников у ХАМАС в секторе Газа находятся 137 человек, из них 11 - иностранцы. Об этом заявили в офисе уполномоченного правительства Израиля по делам пленных и пропавших без вести, его слова приводит РИА Новости.

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Уточняется, что среди похищенных граждан были освобождены 110 человек.

Согласно данным, в заложниках 117 мужчин и 20 женщин, включая двух несовершеннолетних детей, а также десять человек возрастом старше 75 лет. Среди заложников есть граждане Франции, Мексики, Таиланда, Непала и других стран. Есть также люди с двойным гражданством.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил об освобождении 74 заложников из сектора Газа после начала гуманитарной паузы. Перемирие между Израилем и ХАМАС, действовавшее с 24 ноября и дважды продлевавшееся — 27 и 29 ноября соответственно, истекло 1 декабря в 8 утра.

В рамках соглашения на первом этапе планировалось освободить 50 женщин и детей из числа заложников ХАМАС в обмен на 150 палестинских заключенных. При этом Израиль должен был остаться на своих позициях в Газе.

Но Израиль возобновил боевые действия против боевиков ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили представители ЦАХАЛ в официальном Telegram-канале. В армии обороны Израиля также обвинили ХАМАС в нарушении паузы и атаке в сторону израильской территории.

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Палестинское движение ХАМАС «нетипично» размещает заложников в секторе Газа. Об этом заявил директор регионального управления оперативной деятельности Международного комитета Красного Креста (МККК) на Ближнем и Среднем Востоке Фабрицио Карбони, передает РБК.

«Специфика ситуации заключается в том, что заложников удерживают на поле боя, на передовой», — указал Карбони, подчеркнув, что это «очень нетипично».

По словам директора регионального управления МККК, в ходе других мировых конфликтов заложников или заключенных обычно содержат в безопасных зонах. Как отметил Карбони, размещение пленных на передовой затрудняет работу Красного Креста, в таких условиях «сложно с безопасностью», пишет RT.

Операция Израиля против ХАМАС может продлиться год или больше, пишет Financial Times.

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По данным источников газеты в израильском руководстве, наиболее интенсивная фаза боевых действий может пройти в начале 2024 года. Среди целей — убийство трех высших руководителей ХАМАС.

По стратегии ЦАХАЛ израильские военные, должны сначала должны будут захватить север палестинского анклава, а затем пробиться на юг сектора.

К январю-февралю конфликт Израиля и группировки ХАМАС будет заморожен, нынешнее возобновление военной операции лишь создает видимость для израильтян, что борьба ведется, заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис НСН.

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«До января-февраля ситуация останется такой же - то обострение, то облегчение, пока не будут возвращены все заложники. Потом, скорее всего, будет заморозка. ХАМАС не будет ликвидирован, конфликт перейдет в фазу вялотекущего, такая война на истощение. Было отпущено уже около 50 заложников и пленных израильтян, из тюрем было отпущено около 150 человек в пользу ХАМАС. У ХАМАС остается еще более ста заложников, включая тела погибших израильтян. Беженцы скопились на юге сектора Газа. США напрямую говорят Израилю не входить в южную часть из-за мирных граждан. Поэтому военная операция будет завершена на тех позициях, на которых сейчас находится армия Израиля, дальше продвижения не будет», - резюмировал собеседник НСН.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Израиль ведет бои с противником в городской черте, который держит оборону в одном из самых густонаселенных районов мира. По его словам, израильская армия может одержать победу только в случае создания гуманитарных коридоров и обеспечения безопасности гражданских лиц, отмечает РБК.




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