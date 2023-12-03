Нетипичное положение: Заложников в секторе Газа размещают на передовой

Ранее стало известно, что 50-летняя Елена Трупанова и ее 73-летняя мать Ирина Татти уроженки Ростова-на-Дону. После освобождения они находились на территории Израиля на военной базе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Военное крыло палестинского движения ХАМАС, бригады «Аль-Кассам», освободило двух российских заложников. Об этом говорится в Telegram-канале организации.

В сообщении отмечается, что заложники с российским гражданством были освобождены «в ответ на просьбу российского руководства».

По словам замглавы политбюро палестинского движения ХАМАС Абу Марзука сообщал, радикалы намерены отпустить двух израильтянок с российским паспортом, помимо 10 израильских пленных, чьё освобождение уже было согласовано.