СМИ: Израиль продлит режим прекращения огня в обмен на десять заложников

Перемирие между Израилем и ХАМАС, действовавшее с 24 ноября и дважды продлевавшееся — 27 и 29 ноября соответственно, истекло 1 декабря в 8 утра. Израиль возобновил боевые действия против боевиков ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщили представители ЦАХАЛ в официальном Telegram-канале. В армии обороны Израиля также обвинили ХАМАС в нарушении паузы и атаке в сторону израильской территории.

К январю-февралю конфликт Израиля и группировки ХАМАС будет заморожен, нынешнее возобновление военной операции лишь создает видимость для израильтян, что борьба ведется, заявил израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис «Радиоточке НСН».

