«Основные изменения касаются подпрограммы «Семейный автомобиль», которая расширена новыми категориями автотехники. Кроме того, уточняются минимальные требования по локализации, которым должны соответствовать автомобили для подпадания под условия программы», - указано в сообщении.

Так, авто с двигателем внутреннего сгорания для участия в программе должны выпускаться в РФ по специнвестконтракту и набирать от 3 тысяч баллов локализации. Ограничение по стоимости машины сохраняется на уровне 2 млн рублей, скидка составит 20% (для Дальнего Востока – 25%).

Кроме того, семьям с двумя и более детьми предоставят базовую скидку на автомобили с двигателем внутреннего сгорания в размере 10%. Для семей с тремя и более детьми будет доступна скидка в 20% при покупке российского «семейного автомобиля» - семиместного авто, планка стоимости для которого повышена до 2,3 млн рублей. Россиянам с пятью и более детьми также предоставят скидку в 20% на приобретение «семейного микроавтобуса» до 4,5 млн с не менее 3200 баллов локализации.

«Любому покупателю российского электромобиля или гибридного автомобиля будет предоставляться скидка в размере 10% (но не более 500 тыс. рублей) при условии, что такой автомобиль набирает не менее 1200 баллов локализации», - добавили в Минпромторге.

На электромобили и гибриды, набирающие не менее 2500 баллов локализации, будет действовать скидка в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей.

Ранее Денис Мантуров назвал программу льготного автокредитования хорошим подспорьем и поддержкой и для автопроизводителей и россиян.

