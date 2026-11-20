Программу льготного автокредитования перезапустят в России с 1 декабря
Минпромторг России по поручению первого вице-премьера Дениса Мантурова возобновит с 1 декабря программу льготного автокредитования на отечественные автомобили. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
В министерстве напомнили, что программа позволила реализовать на более выгодных условиях более 123 тысяч машин.
«Основные изменения касаются подпрограммы «Семейный автомобиль», которая расширена новыми категориями автотехники. Кроме того, уточняются минимальные требования по локализации, которым должны соответствовать автомобили для подпадания под условия программы», - указано в сообщении.
Так, авто с двигателем внутреннего сгорания для участия в программе должны выпускаться в РФ по специнвестконтракту и набирать от 3 тысяч баллов локализации. Ограничение по стоимости машины сохраняется на уровне 2 млн рублей, скидка составит 20% (для Дальнего Востока – 25%).
Кроме того, семьям с двумя и более детьми предоставят базовую скидку на автомобили с двигателем внутреннего сгорания в размере 10%. Для семей с тремя и более детьми будет доступна скидка в 20% при покупке российского «семейного автомобиля» - семиместного авто, планка стоимости для которого повышена до 2,3 млн рублей. Россиянам с пятью и более детьми также предоставят скидку в 20% на приобретение «семейного микроавтобуса» до 4,5 млн с не менее 3200 баллов локализации.
«Любому покупателю российского электромобиля или гибридного автомобиля будет предоставляться скидка в размере 10% (но не более 500 тыс. рублей) при условии, что такой автомобиль набирает не менее 1200 баллов локализации», - добавили в Минпромторге.
На электромобили и гибриды, набирающие не менее 2500 баллов локализации, будет действовать скидка в размере 35%, но не более 925 тысяч рублей.
Ранее Денис Мантуров назвал программу льготного автокредитования хорошим подспорьем и поддержкой и для автопроизводителей и россиян.
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