Россия не видит большой разницы между Евросоюзом и НАТО, когда речь идет о возможности вступления Украины в ЕС. Об этом рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.

Дипломат указал на все более агрессивное позиционирование сообщества в мире и ярко выраженный антироссийский курс, пишет RT. Кроме того, Рябков напомнил о претензиях Брюсселя на значимую роль в сфере обороны и продолжающуюся милитаризацию ЕС. В связи с этим Москва не видит «разницы большой между НАТО и ЕС».

Вместе с тем замминистра подчеркнул, что для России совершенно неприемлема опция вхождения Украины в НАТО.

Ранее Рябков рассказал о проработке визита представителей «евротройки» в Москву.

