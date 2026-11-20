Рябков: Россия не видит большой разницы между ЕС и НАТО
Россия не видит большой разницы между Евросоюзом и НАТО, когда речь идет о возможности вступления Украины в ЕС. Об этом рассказал замглавы российского МИД Сергей Рябков, передает РИА Новости.
Дипломат указал на все более агрессивное позиционирование сообщества в мире и ярко выраженный антироссийский курс, пишет RT. Кроме того, Рябков напомнил о претензиях Брюсселя на значимую роль в сфере обороны и продолжающуюся милитаризацию ЕС. В связи с этим Москва не видит «разницы большой между НАТО и ЕС».
Вместе с тем замминистра подчеркнул, что для России совершенно неприемлема опция вхождения Украины в НАТО.
Ранее Рябков рассказал о проработке визита представителей «евротройки» в Москву.
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