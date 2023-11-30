Пожилую россиянку вместе с дочерью отпустили из плена ХАМАС
30 ноября 202300:33
Движение ХАМАС освободило двух российских заложниц, сообщает Haaretz.
Это уроженки Ростова-на-Дону - 50-летняя Елена Трупанова и ее 73-летняя мать Ирина Татти. Они находятся на территории Израиля на военной базе.
Ранее Нетаньяху сообщил об освобождении 74 заложников из сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru