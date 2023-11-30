Пожилую россиянку вместе с дочерью отпустили из плена ХАМАС

Движение ХАМАС освободило двух российских заложниц, сообщает Haaretz.

Российские заложники были освобождены бригадами «Аль-Кассам»

Это уроженки Ростова-на-Дону - 50-летняя Елена Трупанова и ее 73-летняя мать Ирина Татти. Они находятся на территории Израиля на военной базе.

Ранее Нетаньяху сообщил об освобождении 74 заложников из сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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