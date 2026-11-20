В Смоленской области из-за БПЛА повреждены объекты промышленности и энергетики
20 ноября 202611:05
Юлия Савченко
Повреждения зафиксированы после массированной атаки беспилотников ВСУ на Смоленскую область. Об этом заявил глава региона Василий Анохин.
Он отметил, что над областью сбили 32 БПЛА, пишет RT.
«Есть повреждения гражданского объекта промышленности, объекта энергетики и частного жилого дома», - сообщил губернатор в мессенджере «Макс».
Погибших или пострадавших после атаки нет.
Ранее в Красноармейском районе Саратовской области зафиксировали повреждения после удара ВСУ, погибли три человека.
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