«Однозначно, да»: Нетаньяху подтвердил возобновление операции Израиля в Газе

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что по завершении текущей гуманитарной паузы Армия обороны страны (ЦАХАЛ) возобновит проведение военной операции в секторе Газа, сообщает ТАСС.

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По его словам, за последнюю неделю Израиль добился огромного успеха, а именно возвращения многих десятков граждан, которые были похищены радикальным палестинским движением ХАМАС.

«В последние дни я слышу вопрос: вернется ли Израиль к боям по завершении этого этапа возвращения наших заложников? И ответ на это - однозначно да», - заключил Нетаньяху.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что после окончания перемирия ЦАХАЛ будет вести бои на всей территории сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: idf.il / ЦАХАЛ / стоп-кадр с видео
ТЕГИ:НетаньяхуСектор ГазаХамасИзраиль

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