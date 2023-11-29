«Однозначно, да»: Нетаньяху подтвердил возобновление операции Израиля в Газе

По его словам, за последнюю неделю Израиль добился огромного успеха, а именно возвращения многих десятков граждан, которые были похищены радикальным палестинским движением ХАМАС.

«В последние дни я слышу вопрос: вернется ли Израиль к боям по завершении этого этапа возвращения наших заложников? И ответ на это - однозначно да», - заключил Нетаньяху.

Ранее глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что после окончания перемирия ЦАХАЛ будет вести бои на всей территории сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

