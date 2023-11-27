Байден и Нетаньяху договорились продолжить работу над освобождением заложников

Американский президент Джо Байден и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху согласились продолжить работу над освобождением заложников, которые находятся в плену и движения ХАМАС, сообщает администрация США.

Соглашение о перемирии в секторе Газа вступило в силу

Главы двух стран договорились оставаться в близком контакте в предстоящие дни.

Ранее Байден заявил, что ХАМАС освободило первого американца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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