Байден и Нетаньяху договорились продолжить работу над освобождением заложников
27 ноября 202303:30
Американский президент Джо Байден и глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху согласились продолжить работу над освобождением заложников, которые находятся в плену и движения ХАМАС, сообщает администрация США.
Главы двух стран договорились оставаться в близком контакте в предстоящие дни.
Ранее Байден заявил, что ХАМАС освободило первого американца, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru