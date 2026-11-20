Россиянам объяснили, кто уберет курьеров с тротуаров
Доставщики сами принимают решение уйти на дорогу, но финальное решение будет зависеть не от них, заявила НСН Ксения Эрдман.
Курьеры на электровелосипедах сами готовы покинуть пешеходные зоны и выбрать проезжую часть для движения, рассказала НСН директор Ассоциации операторов микромобильности, член Общественного совета при Минтрансе РФ Ксения Эрдман.
Ассоциация транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний попросила правительство России, профильных министров и мэрию Москвы отложить внедрение предложенного Минтрансом РФ законопроекта о внесении изменений в ПДД для средств индивидуальной мобильности (СИМ) минимум до 2029 года. Отсрочка обосновывается тем, что для выполнения предлагаемых изменений требуется время на массовое получение прав курьерами, закупку и поставку новых велосипедов, а также для создания инфраструктуры. Об этом сообщает «Ведомости». Эрдман подчеркнула, что на финальное решение повлияет не это обращение.
«Пока неясно, чем именно закончится эта ситуация. Все будет зависеть от результатов общественных обсуждений и полученных комментариев, а также насколько продуктивно они будут рассмотрены на уровне Минтранса. Ведомство начинает изучать их, реагировать и комментировать, а по результатам будет принято решение. Я вижу курьеров на дорогах сегодня, как они преимущественно ездят по проезжей части, и у меня складывается ощущение, что они самостоятельно нашли себе место в системе ПДД — выбрали край шоссе и проголосовали за эту часть дороги, поскольку она для них более предсказуема и удобна. Мне кажется, что среди них самих компромисс уже есть», — отметила она.
Ранее Эрдман назвала НСН самые опасные виды электросамокатов для россиян.
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