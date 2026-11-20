Курьеры на электровелосипедах сами готовы покинуть пешеходные зоны и выбрать проезжую часть для движения, рассказала НСН директор Ассоциации операторов микромобильности, член Общественного совета при Минтрансе РФ Ксения Эрдман.

Ассоциация транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний попросила правительство России, профильных министров и мэрию Москвы отложить внедрение предложенного Минтрансом РФ законопроекта о внесении изменений в ПДД для средств индивидуальной мобильности (СИМ) минимум до 2029 года. Отсрочка обосновывается тем, что для выполнения предлагаемых изменений требуется время на массовое получение прав курьерами, закупку и поставку новых велосипедов, а также для создания инфраструктуры. Об этом сообщает «Ведомости». Эрдман подчеркнула, что на финальное решение повлияет не это обращение.