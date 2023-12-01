Армия Израиля уточнила число удерживаемых боевиками ХАМАС заложников

Уточняется, что среди похищенных граждан были освобождены 110 человек.

Согласно данным, в заложниках 117 мужчин и 20 женщин, включая двух несовершеннолетних детей, а также десять человек возрастом старше 75 лет. Среди заложников есть граждане Франции, Мексики, Таиланда, Непала и других стран. Есть также люди с двойным гражданством.

Ранее днем израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что к январю-февралю конфликт Израиля и группировки ХАМАС будет заморожен.

