Армия Израиля уточнила число удерживаемых боевиками ХАМАС заложников
Число заложников у ХАМАС в секторе Газа находятся 137 человек, из них 11 - иностранцы. Об этом заявили в офисе уполномоченного правительства Израиля по делам пленных и пропавших без вести, его слова приводит РИА Новости.
Уточняется, что среди похищенных граждан были освобождены 110 человек.
Согласно данным, в заложниках 117 мужчин и 20 женщин, включая двух несовершеннолетних детей, а также десять человек возрастом старше 75 лет. Среди заложников есть граждане Франции, Мексики, Таиланда, Непала и других стран. Есть также люди с двойным гражданством.
Ранее днем израильский политолог, эксперт по безопасности и Ближнему Востоку Саймон Ципис заявил в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что к январю-февралю конфликт Израиля и группировки ХАМАС будет заморожен.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru