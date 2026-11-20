Организация разработала краеведческий курс, рассчитанный на учащихся пятых классов общеобразовательных школ. Предмет в доступной форме представляет материалы по истории, культуре, географии Приморского края и помогает ребятам изучить тигра с точки зрения различных наук.

В этом учебном году «Тигроведение» введут в восьми школах Владивостока, Управление по работе с муниципальными учреждениями образования уже выпустило соответствующее распоряжение.

«В школе №32 "Тигроведение" уже преподается, а в школах №43, 63, 38, 44, 26, 28 и 5 стартует со второго полугодия», - уточнили в пресс-службе.

Между тем Минпросвещения анонсировало введение в школах России нового внеурочного курса «Искусственный интеллект и информационная безопасность».

