Певец The Weeknd пожертвовал 2,5 миллиона долларов жителям Газы
Канадский певец The Weeknd пожертвовал 2,5 миллиона долларов через свой фонд на гуманитарную помощь жителям сектора Газа.
Денежные средства были потрачены на оплату более чем четырех миллионов экстренных обедов для пострадавших гражданских в Газе.
Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) сообщает, что на эти деньги закуплено 820 метрических тонн продовольствия, которыми можно было бы прокормить более 173 000 палестинцев в течение двух недель.
Ранее исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел сообщила, что более 5,3 тысяч палестинских детей были убиты за 48 дней атак в секторе Газа, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru