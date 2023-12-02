Певец The Weeknd пожертвовал 2,5 миллиона долларов жителям Газы

Денежные средства были потрачены на оплату более чем четырех миллионов экстренных обедов для пострадавших гражданских в Газе.



Всемирная продовольственная программа ООН (ВПП) сообщает, что на эти деньги закуплено 820 метрических тонн продовольствия, которыми можно было бы прокормить более 173 000 палестинцев в течение двух недель.

Ранее исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел сообщила, что более 5,3 тысяч палестинских детей были убиты за 48 дней атак в секторе Газа, напоминает «Радиоточка НСН».

