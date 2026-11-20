«У нас действительно идет недофинансирование связи последние лет шесть-семь, потому что не давали поднимать стоимость выше уровня инфляции. С конца 2024 года у нас есть неформальное разрешение от ФАС и Минцифры о том, что цены раз в год можно поднимать до 20%. Среднее изменение цены для всех тарифов на рынке составляет 12-12,5%. Я не думаю, что что-то будет меняться, предельная ставка в 20% сохраняется. Была идея привязать рост тарифов к росту тарифов ЖКХ, но это, скорее, объяснение тому, почему эти 20% существуют», - отметил он.

По его словам, сегодня средняя плата за мобильную связь составляет 550-600 рублей.

«При этом сегодня средняя плата за мобильную связь составляет 550-600 рублей, что достаточно низко. По факту этот параметр должен вырасти в два раза. 1000-1200 рублей – это справедливая цена за связь, которая есть сегодня. Кто-то уже платит эту цену, но большинство – нет, потому что есть специальные тарифы, зафиксированные тарифы в 200-250 рублей. Конечно, к этой цене мы не придем моментально, это примерно четыре-пять лет. Экономить можно всегда, так как есть конкуренция, ценовые войны. У операторов есть сотни тарифов, которые отличаются от региона к региону, не везде ситуация одинаковая. Цены повышаются на разную сумму раз в год, либо весной, либо осенью», - добавил он.

Ранее Минцифры РФ заявило, что связь не должна дорожать быстрее тарифов ЖКХ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

