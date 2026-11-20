Больше тысячи в месяц: Аналитик Муртазин оценил рост тарифов на связь
Эльдар Муртазин заявил НСН, что есть неформальное разрешение о повышении цен раз в год до 20%.
Справедливая плата за мобильную связь сегодня составляет 1000-1200 рублей в месяц, но к такой сумме все пользователи придут только через четыре-пять лет, заявил НСН ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.
Тарифы на связь в последние годы росли «недостаточно» и могут начать расти ещё быстрее, пишут «Известия» со ссылкой на проект Стратегии развития отрасли связи от Минцифры. Муртазин объяснил, почему рост тарифов неизбежен.
«У нас действительно идет недофинансирование связи последние лет шесть-семь, потому что не давали поднимать стоимость выше уровня инфляции. С конца 2024 года у нас есть неформальное разрешение от ФАС и Минцифры о том, что цены раз в год можно поднимать до 20%. Среднее изменение цены для всех тарифов на рынке составляет 12-12,5%. Я не думаю, что что-то будет меняться, предельная ставка в 20% сохраняется. Была идея привязать рост тарифов к росту тарифов ЖКХ, но это, скорее, объяснение тому, почему эти 20% существуют», - отметил он.
По его словам, сегодня средняя плата за мобильную связь составляет 550-600 рублей.
«При этом сегодня средняя плата за мобильную связь составляет 550-600 рублей, что достаточно низко. По факту этот параметр должен вырасти в два раза. 1000-1200 рублей – это справедливая цена за связь, которая есть сегодня. Кто-то уже платит эту цену, но большинство – нет, потому что есть специальные тарифы, зафиксированные тарифы в 200-250 рублей. Конечно, к этой цене мы не придем моментально, это примерно четыре-пять лет. Экономить можно всегда, так как есть конкуренция, ценовые войны. У операторов есть сотни тарифов, которые отличаются от региона к региону, не везде ситуация одинаковая. Цены повышаются на разную сумму раз в год, либо весной, либо осенью», - добавил он.
Ранее Минцифры РФ заявило, что связь не должна дорожать быстрее тарифов ЖКХ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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