СМИ: число погибших в секторе Газа возросло до 16 тысяч

Число погибших в результате ударов израильской армии по сектору Газа достигло 16 тысяч человек, сообщает телеканалу Al Arabiya.

ХАМАС заявило о готовности продлить перемирие с Израилем

По словам министра здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла, на которую ссылается канал, ещё 35 тысяч человек получили ранения.

Эксперты ООН по правам человека призвали провести независимое расследование предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в Израиле и на палестинских территориях.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Дорон Cпилман заявил, что представители палестинского движения ХАМАС удерживают в секторе Газа около 215 заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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