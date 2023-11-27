СМИ: число погибших в секторе Газа возросло до 16 тысяч

По словам министра здравоохранения Палестины Мей аль-Кайла, на которую ссылается канал, ещё 35 тысяч человек получили ранения.

Эксперты ООН по правам человека призвали провести независимое расследование предполагаемых военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в Израиле и на палестинских территориях.

Ранее официальный представитель Армии обороны Израиля Дорон Cпилман заявил, что представители палестинского движения ХАМАС удерживают в секторе Газа около 215 заложников, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

