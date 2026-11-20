Швеция не будет выдавать визы российским спортсменам
20 ноября 202611:52
Юлия Савченко
Швеция не будет выдавать визы спортсменам из России для участия в соревнованиях, проводимых на территории королевства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на шведскую миграционную службу.
Ведомство указало, что «не будет выдавать шенгенские визы российским спортсменам, желающим принять участие в соревнованиях в Швеции».
Ранее власти страны анонсировали ограничения на въезд в Швецию для граждан России, включая профессиональных спортсменов.
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