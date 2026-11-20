Разворотнева: В Госдуме не обсуждают поэтапную дифференциацию тарифов ЖКХ
У регионов и сейчас есть право заложить в будущий тариф какие-то свои инвестиционные программы, заявила НСН Светлана Разворотнева.
В Госдуме не обсуждают поэтапную дифференциацию коммунальных тарифов, никаких изменений не ожидается, заявила НСН первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
В России обсуждают поэтапную дифференциацию коммунальных тарифов: доклад с предложениями планируют представить правительству в декабре, пишет «Коммерсант». На первом этапе регионам могут дать право увеличивать инвестиционную составляющую тарифов на воду, тепло и водоотведение для бизнеса, а на втором — вывести часть домохозяйств из-под действия предельных индексов роста платы за коммунальные услуги. В теплоснабжении для этого предлагается рассмотреть норматив площади жилья по аналогии с тем, который используется при расчете субсидий на оплату ЖКУ. Разворотнева призналась, что не в курсе подобных обсуждений, но многие пункты регионы могут применять и сейчас.
«Впервые слышу сам термин «дифференциация тарифов». Меня подобные сообщения изумляют, потому что абсолютно все, что там написано, можно сделать и сейчас. У регионов есть право заложить в будущий тариф какие-то свои инвестиционные программы. Регионы, которые тарифы давно не поднимали, им правительство дает порог больше, чем другим. С этим связано, что у нас не единый предел повышения платежей, а разный для разных регионов. Даже если этот предел утвержден, какой-то муниципалитет может за него выйти, если подаст заявку в ФАС и получит разрешение. Дифференциация тарифов в зависимости от площади квартиры – это глупость. За ресурсы мы платим по счетчику, все зависит от того, сколько мы потребляем», - отметила она.
По ее словам, Госдума обсуждает тарифы, но в другом контексте.
«Пока никаких изменений со стороны правительства в подходе к тарифам нет, мы не слышали. Госдума сейчас активно обсуждает вопрос тарифообразования, это прямое поручение председателя Вячеслава Володина. Но мы это обсуждаем с другой стороны, насколько рост тарифов отражает задачи улучшения качества коммунальных услуг, как это все заставить работать эффективнее. Поэтому, либо это все разрабатывается в глубоком секрете, либо журналисты не очень правильно поняли», - заключила она.
Недавно эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь призвал вводить надбавку к тарифам ЖКХ для коммерческой сферы, а не для населения.
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