«Впервые слышу сам термин «дифференциация тарифов». Меня подобные сообщения изумляют, потому что абсолютно все, что там написано, можно сделать и сейчас. У регионов есть право заложить в будущий тариф какие-то свои инвестиционные программы. Регионы, которые тарифы давно не поднимали, им правительство дает порог больше, чем другим. С этим связано, что у нас не единый предел повышения платежей, а разный для разных регионов. Даже если этот предел утвержден, какой-то муниципалитет может за него выйти, если подаст заявку в ФАС и получит разрешение. Дифференциация тарифов в зависимости от площади квартиры – это глупость. За ресурсы мы платим по счетчику, все зависит от того, сколько мы потребляем», - отметила она.

По ее словам, Госдума обсуждает тарифы, но в другом контексте.

«Пока никаких изменений со стороны правительства в подходе к тарифам нет, мы не слышали. Госдума сейчас активно обсуждает вопрос тарифообразования, это прямое поручение председателя Вячеслава Володина. Но мы это обсуждаем с другой стороны, насколько рост тарифов отражает задачи улучшения качества коммунальных услуг, как это все заставить работать эффективнее. Поэтому, либо это все разрабатывается в глубоком секрете, либо журналисты не очень правильно поняли», - заключила она.

Недавно эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь призвал вводить надбавку к тарифам ЖКХ для коммерческой сферы, а не для населения.

