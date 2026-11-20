Рябков сообщил о проработке визита представителей «евротройки» в Россию
Россия прорабатывает визит представителей «евротройки» в Москву. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
Дипломат напомнил, что президент РФ Владимир Путин в Китае указал на решение пригласить в российскую столицу представителей «евротройки».
«Это из ближайшего то, что сейчас рассматривается, находится в проработке», - цитирует Рябкова ТАСС.
Ранее Владимир Путин сообщил, что США предлагают расширить переговорный процесс по Украине, подключив Европу, однако российской стороне необходимо понять, с чем европейцы придут на переговоры. Москва по дипломатическим каналам предложила представителям Европы приехать в РФ, «чтобы определить их позицию», пишет Ura.ru.
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