Можно торговаться: Почему снижаются цены на аренду квартир
Дмитрий Ракута заявил НСН, что сегодня можно рассчитывать на скидку в 10% при выборе съемной квартиры.
Массовая льготная ипотека привела к тому, что на рынке сформировался переизбыток квартир, которые сдают в аренду, заявил НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.
Годовой доход от сдачи квартиры в России сократился почти на 14% (56 тыс. рублей) на один объект, сообщают «Известия». Это связано со снижением арендных ставок, увеличением времени поиска жильцов и инфляцией. В сентябре средняя стоимость долгосрочной аренды составила 34,5 тыс. рублей в месяц, что на 5% меньше, чем годом ранее. Потенциальная годовая выручка собственника снизилась с 402 тыс. до 369 тыс. рублей. Ракута объяснил, с чем это связано.
«Это отголоски льготных программ, потому что массовая льготная ипотека без ограничений по количеству, люди набирали не один объект недвижимости. Это была инвестиционная история. Сейчас эти объекты спустя три-четыре года построились, вышли на рынок. Чаще всего покупались однокомнатные квартиры. Второй фактор – неопределенность на рынке вторичного жилья. Многие продавцы пока отказались от продажи своей квартиры, пока просто сдают, это опять влияет на переизбыток предложения. Но я думаю, что это временная история, через два-три года возможен и дефицит. Но пока у нас рынок арендатора, можно выбирать хорошие объекты, договариваться о скидках. Для рынка аренды это однозначно звоночек. Падение дохода обычно бывает в пределах 5-10%. Плюс сейчас власти занимаются обелением этого рынка, часть собственников уже работают официально, но часть рынка уходит в тень», - рассказал он.
По его словам, сегодня можно рассчитывать на скидку в 10% при выборе съемной квартиры.
«Собственники квартир понизили цены в целом на 5-10%. О данном дисконте можно договариваться с любым арендодателем. Но некоторые собственники выбирают другой путь. Если у них нет задачи быстро сдать, они идут на простой недвижимости, но цену не снижают. В итоге все равно есть уступка в такой сделке», - отметил он.
По его словам, пока россияне не готовы отказываться от аренды в пользу покупки квартиры.
«Пока рано говорить о том, что россияне отказываются от аренды квартир и рассматривают вариант покупки. Сейчас у нас средняя рыночная ставка по ипотеке составляет 17-18%, это неподъемные платежи. Пока что россияне голосуют за аренду, потому что это выгоднее именно по ежемесячным расходам. Плюс банки ужесточили требования к заемщикам, не все получают одобрение кредитов. Люди не рискуют, потому что ипотека – это долгосрочная история. Даже если есть накопления, ждут лучших времен. Пока аренда у нас будет преобладать в 2027 году, если ипотека не станет более доступной», - заключил он.
Налог на «лишние» квартиры не заставит владельцев от них отказаться, а также не поможет решить проблему высоких цен на вторичном рынке, заявил НСН декан факультета налогов, аудита и бизнес-анализа Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Засько.
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