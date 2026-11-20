Массовая льготная ипотека привела к тому, что на рынке сформировался переизбыток квартир, которые сдают в аренду, заявил НСН ипотечный брокер, эксперт по недвижимости Дмитрий Ракута.

Годовой доход от сдачи квартиры в России сократился почти на 14% (56 тыс. рублей) на один объект, сообщают «Известия». Это связано со снижением арендных ставок, увеличением времени поиска жильцов и инфляцией. В сентябре средняя стоимость долгосрочной аренды составила 34,5 тыс. рублей в месяц, что на 5% меньше, чем годом ранее. Потенциальная годовая выручка собственника снизилась с 402 тыс. до 369 тыс. рублей. Ракута объяснил, с чем это связано.