Отреагировал «по-братски»: Маск выступил против конфликта на Украине
Илон Маск раскритиковал Джо Байдена за финансирование конфликта на Украине и процитировал Данилу Багрова из фильма «Брат-2» после интервью президента РФ Владимира Путина.
«Остановить мясорубку»!
Американский миллиардер Илон Маск призвал остановить конфликт на Украине, который он назвал «мясорубкой». Об этом он написал на своей странице в X (бывш. Twitter) 10 февраля.
«Пора остановить эту мясорубку», — заявил Маск.
По мнению бизнесмена, конфликт на Украине надо было завершить еще год назад.
Таким образом Маск прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, которое он сделал 9 февраля по поводу поддержки Киева. Американский лидер в беседе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, которая состоялась во время встречи в Белом доме, назвал задержку Республиканской партией оказания помощи Украине «сродни преступной халатности», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Деньги для Украины
Именно финансирование Западом поставок вооружений Украине мешает ей двигаться в сторону диалога с Россией, считает генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Об этом он заявил в интервью РИА Новости 10 февраля.
Буравов напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. При этом президент Украины Владимир Зеленский, напомнил российский генконсул в Турции, принял закон, запрещающий переговоры с Россией по урегулированию конфликта.
«Западные покровители всячески мешают движению в этом направлении, отговаривая от диалога и поставляя новые, все более смертоносные виды вооружения подконтрольному киевскому режиму в расчете нанести его руками "стратегическое поражение" России. Но эти планы заведомо обречены на провал», – считает Буравов.
Законное нежелание переговоров?
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что на сегодняшний день у Киева до сих пор имеется юридически закрепленный отказ от каких-либо переговоров, поэтому Россия продолжает спецоперацию. Его слова приводит РИА Новости.
«В этом плане де-факто существует по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию», - заявил Песков.
Он также указал на «труднообъяснимые» процессы в мирной формуле президента Украины Владимира Зеленского, в которой страны обсуждают «некую эфемерную мирную формулу» без участия Москвы.
Срыв Западом мирного урегулирования на Украине стоит расценивать как преступление, заявила экс-аналитик Министерства обороны США Карен Квятковски в YouTube-подкасте Judging Freedom.
Карен Квятковски назвала преступлением «продвигать войну, когда одни умирают, а другие за это платят в то время, как мир уже почти был у них в руках». Эксперт указала, что Вашингтон потеряет многое, когда мирное урегулирование на Украине будет достигнуто, потому что Россия «в военном плане находится в намного лучшей форме».
Не мирный доллар
Кстати, после интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону Илон Маск согласился с критикой российского лидера в отношении использования руководством США доллара в качестве оружия и инструмента давления.
«Мы переусердствовали, превратив доллар в оружие. Это был глупый шаг», — написал миллиардер в соцсети X.
В контексте критики Маска мнения Байдена о задержке республиканцами помощи Украине как о преступной халатности позиция бизнесмена в отношении американской валюты приобретает не только экономический контекст.
«Сила - в правде»
Похоже, симпатии Маска после интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, в котором обсуждали в том числе и конфликт на Украине, не на стороне Вашингтона.
Основателю SpaceX явно понравилось интервью российского лидера. Владелец сети Х (Twitter) коротким постом поддержал главу Кремля, фактически процитировав слова героя Данилы Багрова из фильма «Брат-2», когда тот говорит, что сила не в деньгах, как ему заявлял американец, а в правде.
«— Правда — это реальная сила», — написал Маск в TenChat после интервью Путина.
Публикация американского журналиста Такера Карлсона с интервью с президентом России Владимиром Путиным набрала свыше 150 млн просмотров в социальной сети X. Запись беседы с российским лидером была опубликована в ночь на 9 февраля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ходе двухчасового интервью Путин ответил почти на 60 вопросов.
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