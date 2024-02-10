Отреагировал «по-братски»: Маск выступил против конфликта на Украине

Илон Маск раскритиковал Джо Байдена за финансирование конфликта на Украине и процитировал Данилу Багрова из фильма «Брат-2» после интервью президента РФ Владимира Путина.

«Остановить мясорубку»!

Американский миллиардер Илон Маск призвал остановить конфликт на Украине, который он назвал «мясорубкой». Об этом он написал на своей странице в X (бывш. Twitter) 10 февраля.

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«Пора остановить эту мясорубку», — заявил Маск.

По мнению бизнесмена, конфликт на Украине надо было завершить еще год назад.

Таким образом Маск прокомментировал заявление президента США Джо Байдена, которое он сделал 9 февраля по поводу поддержки Киева. Американский лидер в беседе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, которая состоялась во время встречи в Белом доме, назвал задержку Республиканской партией оказания помощи Украине «сродни преступной халатности», напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Деньги для Украины

Именно финансирование Западом поставок вооружений Украине мешает ей двигаться в сторону диалога с Россией, считает генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Об этом он заявил в интервью РИА Новости 10 февраля.

Буравов напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. При этом президент Украины Владимир Зеленский, напомнил российский генконсул в Турции, принял закон, запрещающий переговоры с Россией по урегулированию конфликта.

«Западные покровители всячески мешают движению в этом направлении, отговаривая от диалога и поставляя новые, все более смертоносные виды вооружения подконтрольному киевскому режиму в расчете нанести его руками "стратегическое поражение" России. Но эти планы заведомо обречены на провал», – считает Буравов.

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Законное нежелание переговоров?

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что на сегодняшний день у Киева до сих пор имеется юридически закрепленный отказ от каких-либо переговоров, поэтому Россия продолжает спецоперацию. Его слова приводит РИА Новости.

«В этом плане де-факто существует по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию», - заявил Песков.

Он также указал на «труднообъяснимые» процессы в мирной формуле президента Украины Владимира Зеленского, в которой страны обсуждают «некую эфемерную мирную формулу» без участия Москвы.

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Срыв Западом мирного урегулирования на Украине стоит расценивать как преступление, заявила экс-аналитик Министерства обороны США Карен Квятковски в YouTube-подкасте Judging Freedom.

Карен Квятковски назвала преступлением «продвигать войну, когда одни умирают, а другие за это платят в то время, как мир уже почти был у них в руках». Эксперт указала, что Вашингтон потеряет многое, когда мирное урегулирование на Украине будет достигнуто, потому что Россия «в военном плане находится в намного лучшей форме».

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Не мирный доллар

Кстати, после интервью президента РФ Владимира Путина американскому журналисту Такеру Карлсону Илон Маск согласился с критикой российского лидера в отношении использования руководством США доллара в качестве оружия и инструмента давления.

«Мы переусердствовали, превратив доллар в оружие. Это был глупый шаг», — написал миллиардер в соцсети X.

В контексте критики Маска мнения Байдена о задержке республиканцами помощи Украине как о преступной халатности позиция бизнесмена в отношении американской валюты приобретает не только экономический контекст.

«Сила - в правде»

Похоже, симпатии Маска после интервью Владимира Путина Такеру Карлсону, в котором обсуждали в том числе и конфликт на Украине, не на стороне Вашингтона.

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Основателю SpaceX явно понравилось интервью российского лидера. Владелец сети Х (Twitter) коротким постом поддержал главу Кремля, фактически процитировав слова героя Данилы Багрова из фильма «Брат-2», когда тот говорит, что сила не в деньгах, как ему заявлял американец, а в правде.

«— Правда — это реальная сила», — написал Маск в TenChat после интервью Путина.

Публикация американского журналиста Такера Карлсона с интервью с президентом России Владимиром Путиным набрала свыше 150 млн просмотров в социальной сети X. Запись беседы с российским лидером была опубликована в ночь на 9 февраля, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». В ходе двухчасового интервью Путин ответил почти на 60 вопросов.



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ФОТО: EPA / ТАСС
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