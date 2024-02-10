Деньги для Украины

Именно финансирование Западом поставок вооружений Украине мешает ей двигаться в сторону диалога с Россией, считает генеральный консул РФ в Стамбуле Андрей Буравов. Об этом он заявил в интервью РИА Новости 10 февраля.

Буравов напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров с Киевом. При этом президент Украины Владимир Зеленский, напомнил российский генконсул в Турции, принял закон, запрещающий переговоры с Россией по урегулированию конфликта.



«Западные покровители всячески мешают движению в этом направлении, отговаривая от диалога и поставляя новые, все более смертоносные виды вооружения подконтрольному киевскому режиму в расчете нанести его руками "стратегическое поражение" России. Но эти планы заведомо обречены на провал», – считает Буравов.