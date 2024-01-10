Песков: Пока Украина отказывается от переговоров, Россия продолжит СВО

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день у Киева до сих пор имеется юридически закрепленный отказ от каких-либо переговоров, поэтому Россия продолжает спецоперацию. Его слова приводит РИА Новости.

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« В этом плане де-факто существует по-прежнему юридически закрепленный отказ Киева от каких-либо переговоров. Мы продолжаем нашу специальную военную операцию», - заявил Песков.

Он также указал на «труднообъяснимые» процессы в мирной формуле президента Укрианы Владимира Зеленского, в которой страны обсуждают «некую эфемерную мирную формулу» без участия Москвы.

Ранее СМИ рассказали о тайной встрече США и их союзников в Эр-Рияде, в ходе которой обсуждался украинский вопрос. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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