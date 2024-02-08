Посол России во Франции объяснил накачивание Западом военных бюджетов

Западные страны объясняют наращивание военных бюджетов риторикой о «войне с Россией». Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на посла России во Франции Алексея Мешкова.

Дипломат напомнил, что Россия — крупнейшная ядерная держава, война с которой приведет к уничтожению человечества.

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Мешков добавил, что заявления многих политиков из западных государств свидетельствуют об их безответственности.

Ранее сообщалось, что страны Европы готовы к разделу Украины в случае поражения ВСУ.

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Фото: france.mid.ru
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