Посол России во Франции объяснил накачивание Западом военных бюджетов
8 февраля 202410:37
Западные страны объясняют наращивание военных бюджетов риторикой о «войне с Россией». Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на посла России во Франции Алексея Мешкова.
Дипломат напомнил, что Россия — крупнейшная ядерная держава, война с которой приведет к уничтожению человечества.
Мешков добавил, что заявления многих политиков из западных государств свидетельствуют об их безответственности.
Ранее сообщалось, что страны Европы готовы к разделу Украины в случае поражения ВСУ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru