Посол России во Франции объяснил накачивание Западом военных бюджетов

Западные страны объясняют наращивание военных бюджетов риторикой о «войне с Россией». Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на посла России во Франции Алексея Мешкова.

Дипломат напомнил, что Россия — крупнейшная ядерная держава, война с которой приведет к уничтожению человечества.