Шольц: Завершения конфликта на Украине «не видно»

По его словам, Европа должна продолжать оказывать помощь Киеву. Политик считает хорошим знаком тот факт, что «Евросовет недавно утвердил средства для бюджетной поддержки Украины на ближайшие несколько лет».

Как указал канцлер, в этом году ФРГ выделит более 7 млрд евро на поставки вооружения Украине. Берлин будет давать деньги Киеву до тех пор, «пока это необходимо».

Ранее украинский посол Мельник предложил Шольцу встретиться с Путиным для переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

