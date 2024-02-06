Шольц: Завершения конфликта на Украине «не видно»
Завершения конфликта вокруг Украины в настоящее время «не видно», сообщает ТАСС со ссылкой на заявление немецкого канцлера Олафа Шольца.
По его словам, Европа должна продолжать оказывать помощь Киеву. Политик считает хорошим знаком тот факт, что «Евросовет недавно утвердил средства для бюджетной поддержки Украины на ближайшие несколько лет».
Как указал канцлер, в этом году ФРГ выделит более 7 млрд евро на поставки вооружения Украине. Берлин будет давать деньги Киеву до тех пор, «пока это необходимо».
Ранее украинский посол Мельник предложил Шольцу встретиться с Путиным для переговоров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Шольц: Завершения конфликта на Украине «не видно»
- Посол Антонов: Стоит цель вернуть из тюрем в США домой всех россиян
- Подоляк заявил об аудите действий ВСУ за два года
- Умер звезда сериала «Доктор Кто» Майкл Джейстон
- Медведев рассказал о работе дворником из-за низкой стипендии
- Начались съемки новой части «Техасской резни бензопилой»
- В портах Ленобласти ввели режим повышенной готовности из-за беспилотников
- Хинштейн заявил, что речи о полном запрете VPN пока не идет
- Президент Польши отказался от своих слов о принадлежности Крыма
- Спасатели обнаружили тело первого члена экипажа разбившегося Ми-8
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru