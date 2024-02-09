Путин сообщил, что хочет добиться решения конфликта на Украине переговорами

По его словам, Россия и Украина рано или поздно договорятся. Глава государства уверен, что украинцы до сих пор ощущают себя русскими, а то, что происходит — элемент гражданской войны.

Как указал российский лидер, госпереворот на Украине в 2014 году провела оппозиция при поддержке ЦРУ. Украина начала войну, цель России – прекратить ее, подчеркнул Путин.

Карлсона могут обвинить в шпионаже после интервью с президентом России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

