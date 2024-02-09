Путин сообщил, что хочет добиться решения конфликта на Украине переговорами
Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что хочет добиться решения конфликта на Украине путем переговоров.
По его словам, Россия и Украина рано или поздно договорятся. Глава государства уверен, что украинцы до сих пор ощущают себя русскими, а то, что происходит — элемент гражданской войны.
Как указал российский лидер, госпереворот на Украине в 2014 году провела оппозиция при поддержке ЦРУ. Украина начала войну, цель России – прекратить ее, подчеркнул Путин.
Карлсона могут обвинить в шпионаже после интервью с президентом России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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