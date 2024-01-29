Экс-главком НАТО не исключил переговоры России и Украины после выборов в США

По его словам, ближе к концу года «откроется окно для проведения переговоров». Он считает, что конфликт завершится «по сценарию Корейской войны», а Москва, скорее всего, сохранит контроль над частью районов Украины, а также над Крымом.

Ранее стало известно, что Запад оказывал давление на Украину, требуя принять условия России на мирных переговорах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

