Экс-главком НАТО не исключил переговоры России и Украины после выборов в США
Переговоры между Россией и Украиной могут состояться после выборов президента США, сообщает газета Hill со ссылкой на экс-главнокомандующего силами Североатлантического альянса в Европе Джеймса Ставридиса.
По его словам, ближе к концу года «откроется окно для проведения переговоров». Он считает, что конфликт завершится «по сценарию Корейской войны», а Москва, скорее всего, сохранит контроль над частью районов Украины, а также над Крымом.
Ранее стало известно, что Запад оказывал давление на Украину, требуя принять условия России на мирных переговорах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru