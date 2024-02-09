Путин назвал печальным отказ Украины от переговоров из-за Джонсона
Президент России Владимир Путин назвал нелепым и печальным отказ Украины от переговоров с РФ по указке бывшего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Об этом российский лидер заявил в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону.
Путин напомнил, что Москва и Киев вели переговоры в Стамбуле. Глава переговорной группы, руководитель фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия поставил «предварительную подпись» на соглашении сторон.
«Но потом он же публично на весь мир заявил: "Мы были готовы подписать этот документ, но приехал господин Джонсон ... отговорил нас от этого и сказал, что лучше воевать с Россией. Они нам все дадут, для того чтобы мы вернули утраченное в ходе боестолкновений с Россией. И мы согласились с этим предложением"», — подчеркнул российский лидер.
Как отметил Путин, то, что Киев подчинился требованию или уговорам британского экс-премьера, «нелепо и очень, как бы сказать, печально». Политик задался вопросом, «где теперь господин Джонсон», указав при этом, что конфликт продолжается.
Ранее Владимир Путин заявил, что Москва и Киев непременно договорятся, однако восстановление отношений двух стран будет долгим, пишет Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru