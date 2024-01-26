Биограф Зеленского Шустер: Запад требовал от Украины уступок на переговорах с РФ

Запад оказывал давление на Украину, требуя принять условия России на мирных переговорах, заявил журналист Time Саймон Шустер, написавший биографию украинского лидера Владимира Зеленского, пишет РБК.

По его словам, западные страны хотели держать Зеленского в русле переговоров с Россией, чтобы этот процесс не прекращался.

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Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что так называемая «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского, а также другие подобные форматы - это «путь в никуда». Выступая на заседании Совета безопасности ООН по Украине, он указал, чем раньше США, Великобритания и Евросоюз осознают это, тем будет лучше «и для Украины, и для Запада». Печально, что секретариат ООН рискует своей репутацией, участвуя в абсолютно сюрреалистичном так называемом копенгагенском формате, добавил он, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот с видео
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