Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что так называемая «формула мира» президента Украины Владимира Зеленского, а также другие подобные форматы - это «путь в никуда». Выступая на заседании Совета безопасности ООН по Украине, он указал, чем раньше США, Великобритания и Евросоюз осознают это, тем будет лучше «и для Украины, и для Запада». Печально, что секретариат ООН рискует своей репутацией, участвуя в абсолютно сюрреалистичном так называемом копенгагенском формате, добавил он, передает «Радиоточка НСН».

